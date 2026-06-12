台北重考班推薦學費簽約保證！報名率創新高

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為學生打造明亮舒適的學習環境。圖片由台北重考班推薦品牌文城教育學院提供

「現在的學生，其實很辛苦。」

談到今年重新回到北車重考班市場，文城教育學院導師沒有先談課程，而是先談學生面對的壓力。

108課綱後，升學競爭變得更複雜。除了學測、分科測驗，還有學習歷程與科系選擇的不確定感。很多學生明明已經很努力，卻不知道問題到底出在哪裡。

也因此，近年不少家長在比較台北高中重考班學費與尋找台北重考班推薦時，開始更重視重考班讀書環境、生活及心態管理，而不只是單純比較課程內容及榜單。

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文城觀察，今年暑假前詢問重考班課程與學費方案的學生，比去年同期增加約3成，其中原醫科重考與轉戰電機資工重考族群成長最明顯。

北車重考補習班重新升級 文城連生活都一起規劃

今年重新回到北車戰區的台北文城重考班，也同步全面翻新教室空間。

除了課程安排，今年也與北車旅店異業合作，提供住宿與休息方案，希望讓外縣市學生在長時間衝刺考試期間，也能有穩定、安全的休息空間。

「很多學生不是不夠努力，而是生活節奏亂掉了。」老師坦言。

尤其醫科重考與學測重考學生長期處於高壓狀態，如果每天通勤過久、睡眠不足，讀書效率其實很容易下降。

因此近年越來越多家長開始重視住宿與生活管理，希望孩子能維持穩定作息與讀書節奏，「下課即休息」也逐漸成為選擇北車重考班的重要考量。

台北重考班報名費用受關注 早鳥方案詢問成長35%

近年「台北重考班報名費用」也成為不少家長暑假前最關心的問題之一。

因此，今年台北文城重考班同步推出「分科考前預報方案」，希望讓學生在正式決定是否投入重考前，先重新整理自己的讀書方向。

文城指出，只要符合方案資格並在7月10日前完成報名，自然組全科報名費只要38,000元、社會組28,000元。方案推出後，詢問度與報名率也明顯提升。

根據文城內部統計，今年考前預報班開放兩週內，整體詢問量已比去年同期成長超過35%。

重考不是重來 而是重新找回方向

「其實很多學生差的，不是能力，而是不知道該把力氣花在哪裡。」

去年有位學生，應屆學測數學成績只有前標，距離理想科系還有一段差距。後來重新檢視自己的學習方式，把時間放在真正需要補強的地方，最後重考後順利錄取理想的國立大學電機系。

台北文城重考班認為，現在的重考準備，已經不只是補習授課，而是包含課程安排、生活管理與升學方向的完整規劃。

畢竟對很多學生而言，重考不只是一次考試，而是一段重新相信自己的過程。

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店家品牌名：文城教育學院

報名專線：02-23718280

地址：台北市中正區許昌街17-1號11樓

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以上資訊由文城教育學院提供