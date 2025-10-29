「台北金融科技論壇」 臺銀分享「RWA實證」

【記者郭襄陽台北報導】為持續推動金融創新，臺灣銀行主導的「貴金屬業務RWA（真實世界資產）跨行聯合實證」專案，於本月由金管會指導，金融科技創新園區所主辦之「FinTechSpace Day聯合自主實證成果發表會」活動中，對外分享此專案的階段性進度。



此專案由臺灣銀行發起，邀集土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行及將來銀行等共九家金融機構，並由金融科技創新園區輔導，透過其聯合自主實證機制共同參與。專案旨在探索運用區塊鏈代幣化技術，優化傳統貴金屬「跨行清算」與「跨行實體提領」兩大核心業務場景的作業流程。



臺灣銀行說明，專案團隊目前已於自建區塊鏈測試環境模擬符合RWA國際實務標準的貴金屬代幣，用以進入核心場景的驗證階段。在「跨行清算」方面，團隊正積極開發一項自動化結算的智能合約，以評估其相較於傳統人工對帳的潛在效益。同時，在「跨行實體提領」場景，團隊亦同步探討一套創新的代幣化數位憑證機制，旨在確保提領過程的交易真實性、客戶隱私保護，以及資產帳務即時同步的可行性。



年度金融科技盛會「FinTech Taipei 2025」的FinTechSpace Day是金融創新與產業交流的重要平台。臺灣銀行表示，本次分享主要在於說明聯合自主實證的期中進展，並促進金融科技生態系的共同發展。臺灣銀行並強調，此專案正按進度進行中，預計於今（114）年底前完成初步驗證成果。在本階段的接續工作中，實證團隊將彙整目前的測試結果，並據以進行業務邏輯優化；同時，將加強法令遵循、消費者保護及整體資安防護框架等重要議題的探討，以形成完整的驗證成果，穩健評估發展為具市場價值解決方案的可行性。2025/10/29



圖說：臺灣銀行領銜九家金融機構，於「FinTech Taipei 2025 台北金融科技論壇」共同發表「貴金屬業務RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」階段成果，金管會金融市場發展及創新處胡則華處長（前排中）亦到場見證，與各機構代表合影留念。







