台北除甲醛公司怎麼選？三大判斷指標公開 專家：別被低價誤導

生活中心/綜合報導

裝潢完成後，「甲醛超標」往往是新屋主最擔心的問題。市面上除甲醛服務五花八門，價格從數千元到數萬元不等，讓許多消費者無所適從。業界提醒，挑選除甲醛公司時不能只看價格，更應從「技術安全性」、「施工透明度」與「售後制度」三大面向檢視，才能確保居家空氣品質長期穩定。

除甲醛市場亂象多 低價背後藏風險

目前台灣除甲醛市場尚未完全標準化，不少民眾以比價為優先考量，但低價服務往往伴隨風險。常見問題包括藥劑來源不明、僅表面處理、不提供檢測報告及缺乏保固服務等。由於甲醛釋放期最長可達15年，若缺乏長效分解技術與完善流程，空氣品質可能在短期內回升後再度惡化，健康風險依舊存在。

台北除甲醛公司挑選三大關鍵指標

一、除甲醛原料與安全性

優先確認使用的藥劑是否具國際安全檢驗並能長效分解甲醛。市售噴劑或活性碳僅能暫時降低濃度，難以應對長期釋放。建議選擇具專利技術、無毒無味且不影響裝潢的原料，以避免二次污染並維持空氣穩定。

二、施工細節與紀錄

施工品質直接影響效果。專業公司應由正職技師執行，並進行全室治理，包含牆面、櫥櫃、布料與軟裝等處。過程中若能提供防護措施與縮時錄影留存，更能確保施工透明。另建議選擇工期4至5天、且提供前後檢測報告的團隊，以確保成果符合標準。

三、售後服務與制度

甲醛治理效果需時間驗證，至少三年保固與定期複測才具保障。選擇具有完善售後機制的公司，能針對新增家具或修繕提供補強服務，確保空氣品質長效維持。

臺北市室內設計裝修商業同業公會榮譽理事長孫因建議：「挑選除甲醛公司時，應確認技師是否具專業訓練，設備是否齊全，同時了解企業是否具ESG永續理念，這代表其對品質的長期承諾。」

除甲醛產業新趨勢：制度化、專業化成為主流

隨著健康意識提升，除甲醛市場逐漸朝「安全認證、透明流程、長期保障」發展。具規模的專業團隊因擁有完整制度與資源，成為多數民眾首選。

以妙健環境科技為例，該公司獲行政院國發基金投資，並取得ISO 9001、ISO 14001及ISO 45001三大國際認證。所有工程均由具空品證照與良民證的正職技師執行，不採外包制度，確保品質一致。

其採用日本GRAFTON專利氨基高分子原料（專利號JP-3742575），無色無味、不影響裝潢與家具，對人體安全無虞。售後提供「三年保固、四次免費複測」及「一年內新增家具免費補強」服務，並以縮時錄影與檢測報告確保結果可追溯。

目前妙健於台北、新北、桃園與台中設有據點，擁有30位以上專職技師，並獲「國家品牌玉山獎傑出企業獎」與住宅消保會履約保證資格，成為北台灣除甲醛市場中制度化代表企業之一。

選擇有保障的除甲醛服務，讓居家更安心

專家提醒，選擇除甲醛公司時，應綜合評估原料安全性、施工透明度及售後制度三項要素，而非僅憑價格判斷。唯有具專業認證與完善管理的團隊，才能為居家空氣品質提供長期保障。

