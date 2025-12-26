台北隊就職三週年！ IP與演唱會經濟發威，國外旅客數、旅宿產值穩居六都之首





台北隊就職滿三週年，臺北市政府觀光傳播局以「活動帶動城市觀光」為核心，成功將國際 IP 與演唱會浪潮轉化為實質經濟效益。根據 114 年最新數據，臺北市在國外旅客造訪數、旅宿業住用率及產值等指標均蟬聯六都第一。透過「大稻埕夏日節」與迪士尼合作、「跨年晚會」攜手史努比，以及「大巨蛋好宿PASS」應援粉絲經濟，臺北成功在國際評比中奪下多項大獎，展現亞洲旅遊首選城市的堅強實力。

數據會說話：觀光實力穩坐六都之冠

臺北市在 114 年的各項觀光指標表現優異，不僅是國內旅遊熱點，更是國際旅客來臺的首選：

IP 與演唱會經濟：讓城市變身超大型應援場

觀傳局透過創新策略，讓大型活動不只是「一次性演出」，而是帶動城市品牌升級的推手：

跨界 IP 聯名： 「大稻埕夏日節」結合迪士尼玩具總動員，奪得美國繆思創意獎鉑金獎；跨年晚會更與史努比家族合作，設置大型氣偶吸引粉絲打卡。

演唱會產值破百億： 臺北今年舉辦超過 440 場演唱會，吸引逾 218 萬人次，創造約 94.5 億元 觀光產值。

大巨蛋好宿 PASS： 串聯 161 家旅宿業者，提供憑票根享優惠，成功留住粉絲在臺北過夜，延續消費力。

國際級肯定：全球最安全女性數位遊牧城市首選

臺北的多元文化與治安穩定深獲國際好評：

女性與穆斯林友善： 奪得「全球最安全女性數位遊牧者首選城市」冠軍，並榮獲「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」。

在地品牌深化： 「北投溫泉」獲選十大觀光亮點；「臺北開齋節」亦榮獲 2025 美國泰坦創新獎金獎。

展望 2026：頂級國際飯店插旗，點亮節慶新亮點

未來臺北觀光前景持續看好，多家頂級國際連鎖飯店將陸續完工進駐：

信義區新地標： 凱悅集團旗下 Park Hyatt（柏悅） 與 Andaz（安達仕） 酒店。

精品住宿： 臺北大巨蛋旁 洲際酒店、元利建設與 四季酒店（Four Seasons） 的豪華合作案。

創新燈節： 「2026 台北燈節」將首度以雙 IP、雙展區形式登場，持續創造亮點。

觀傳局強調，未來將持續公私協力，優化日租套房查察與旅宿環境，讓臺北不僅是「打卡點」，更是旅客願意一遊再遊、深度愛上的城市。

