台北隊就職3週年 消防局持續守護市民安全

台北市消防局表示，市長蔣萬安上任邁入第3年，戮力打造現代化防災城市，並持續推動健康職場、創新防災、科技救護和卓越精進等工作面向，全心守護市民的安全。

消防局指出，面對消防勤務風險及壓力，消防局在推動健康職場上不遺餘力，實施全面關懷同仁身心健康的新健檢制度，將每年的健檢納入心理壓力評估項目，並與聯醫簽署合作備忘錄，完善消防人員健康管理、照護、預防及診治機制，透過推廣安全文化，保障消防人員職業安全衛生，進一步提升執勤安全與團隊凝聚力。

在推動公共安全的實踐上，消防局持續以創新與專業迎接挑戰，近年在高效能的防救災服務上屢創佳績，包含行政院「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習綜合實作」特優及內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」特優殊榮，展現首都在防減災領域的領導力，並在韌性社區及防災士培訓推廣上，獲得各項肯定。

消防局進一步說明，在強化緊急救護效能上，消防局持續透過科技導入提升救護反應速度與應變能力，於今年代表臺北市道安會報緊急醫療救護小組榮獲奪金安獎績優單位，透過推動電子救護紀錄系統整合救護車載具與生理監視設備連線，並與衛生局密切合作建置急重症整合系統APP，大幅提升對病患醫療處置即時性，提供市民「救護資訊零誤差」的優質服務。

消防局強調，秉持不斷前進的精神，從2023年119高效能勤務派遣系統獲得IDC亞太區未來企業大獎等各項榮譽；到緊急醫療救護領域的創新措施、政策效益、國際社群影響等多方面的實踐，榮獲第6屆亞洲EMS團體之「最佳機構獎」及「抗疫戰士-個人獎」；2024年緊急救護學院藉由引領各縣市緊急救護訓練發展，榮獲EMS金梧桐團體獎肯定；更在2025年城市競爭力調查中「公共安全與消防」領域榮登六都之首，代表著消防局與時俱進，求新求變打造智慧韌性城市的決心。

蔣萬安表示，守護市民，是台北隊每天肩負的使命。面對多元災害挑戰，消防局將朝著「安全之都」與「未來之都」雙重願景，持續充實人力、深化心理照護與義消協作機制，以及結合科技強化救災量能、深耕防災教育，以首都城市之姿打造一座融合智慧、韌性與人本的現代化防災城市。

