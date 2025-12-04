台北隊就職3週年 消防局：戮力打造現代化防災城市

（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市消防局今晚表示，市長蔣萬安上任邁入第3年，戮力打造現代化防災城市，並持續推動健康職場、創新防災、科技救護和卓越精進等工作面向，全心守護市民的安全。

消防局晚間透過新聞稿表示，台北隊在蔣萬安帶領下邁入3週年，蔣萬安時常提醒台北市政府團隊，市民的安全是政府每天都要做到的基本功，這句話也是消防人員每天工作的起點。

面對消防勤務風險及壓力，消防局表示，近年在推動健康職場上不遺餘力，實施全面關懷消防人員身心健康的新健檢制度，將每年的健檢納入心理壓力評估項目，並與聯醫簽署合作備忘錄，完善消防人員健康管理、照護、預防及診治機制，透過推廣安全文化，保障消防人員職業安全衛生，進一步提升執勤安全與團隊凝聚力。

消防局說，在推動公共安全的實踐上，持續以創新與專業迎接挑戰，近年在高效能的防救災服務上屢創佳績，包含行政院「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習綜合實作」特優，以及內政部「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」特優殊榮，展現首都在防減災領域的領導力。

此外，在強化緊急救護效能上，消防局持續透過科技導入提升救護反應速度與應變能力，今年代表台北市道安會報緊急醫療救護小組榮獲奪金安獎績優單位，透過推動電子救護紀錄系統整合救護車載具與生理監視設備連線，並與衛生局密切合作建置急重症整合系統APP，大幅提升對病患醫療處置即時性，提供市民「救護資訊零誤差」的優質服務。

消防局說，秉持不斷前進的精神，從2023年119高效能勤務派遣系統獲得IDC亞太區未來企業大獎等各項榮譽；到緊急醫療救護領域的創新措施、政策效益、國際社群影響等多方面的實踐，榮獲第6屆亞洲EMS團體的「最佳機構獎」及「抗疫戰士-個人獎」。

另2024年緊急救護學院藉由引領各縣市緊急救護訓練發展，榮獲EMS金梧桐團體獎肯定；更在2025年城市競爭力調查中「公共安全與消防」領域榮登六都之首，代表著消防局與時俱進，求新求變打造智慧韌性城市的決心。

蔣萬安表示，「守護市民，是台北隊每天肩負的使命」。面對多元災害挑戰，消防局說，將朝著「安全之都」與「未來之都」雙重願景，持續充實人力、深化心理照護與義消協作機制，以及結合科技強化救災量能、深耕防災教育，以首都城市之姿打造一座融合智慧、韌性與人本的現代化防災城市。（編輯：黃世雅）1141204