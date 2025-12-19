台北隊服務將滿３週年 蔣萬安任內 準公托增20處

市長蔣萬安上任後推動新政，深化社福服務。（台北市社會局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北隊服務即將滿三週年，市長蔣萬安關注社福政策推動，在堅實基礎上持續創新，致力打造共融、宜居城市。台北市社會局長姚淑文十九日表示，社會局整合托育、老福、兒少、身障，多面向提供完善服務，今年更持續擴增與創新。

北市至今年底已新增六家共開辦九十二家公辦民營托嬰機構，積極推動「準公共化托育服務」，目前，台北市公共化與準公共托育服務供給率已達到百分之八十一。從蔣萬安上任前的四處提升至二十四處，據點遍布各行政區；今年十月也利用家防中心空間增加一處夜間臨托。

一一二年起推動「好孕專車」政策，累積至今年已核發超過三萬人，累積服務突破九十萬趟次；今年八十五至九十八歲長輩重陽敬老禮金由一千五百元提升至三千元；兒少福利方面，自一０七年起，北市率全國之先推出兒童捷運票價六折，今年進一步調整至四折，嘉惠北市約十三萬名兒童。身障共融部分，二０二五年國際身心障礙者日，以「心聲─新生」為主題規劃系列活動，透過舞台劇與故事徵件強化社會包容與共感。