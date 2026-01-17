台北隊策勵營 聚焦市政關鍵議題

台北市政府舉辦「台北隊策勵營」。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市政府十七日舉辦「一一五年台北隊策勵營」，市長蔣萬安強調台北已進入「ＡＩ實踐元年」，將透過ＡＩ推動智慧城市轉型，提升市民生活品質。今年策勵營聚焦市政關鍵議題，促進跨領域交流，激發創新思維。

蔣萬安指出，二０二五年是台北ＡＩ施政的關鍵年，市府已發布「使用人工智慧作業指引」，透過三項ＡＩ應用提升市政效率，包括一九九九市民熱線的ＡＩ語音轉文字等。此外，輝達進駐北士科，象徵台北成為全球ＡＩ產業鏈的重要節點。

在教育投資方面，台北隊將「新世代智慧永續校園」計畫預算提高至五十七億元；並擴大「鮮奶週報」政策至國中，確保孩子獲得均衡營養。展望未來，台北隊將推動城市發展，吸引青年與專業人才，深化高齡友善及育兒支持政策，減輕家庭負擔，提升生活品質。