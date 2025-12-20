台北隨機傷人案引恐慌 黃揚明嘆：最信小橘書的人製造最多假訊息

台北19日晚間發生隨機傷人案件，這起事件也讓網友們紛紛討論起政府日前發放的「小橘書」（全民安全指引）。不過，媒體人黃揚明指出，最相信「小橘書」可救命的那群人，在這次的悲劇事件中，製造了最多假訊息、散播最多陰謀論。

全民安全指引提到，應如何掌握正確資訊。

黃揚明今天在臉書PO出一段「小橘書」當中提到，要掌握正確資訊的內容，「無論是平時還是危機來臨時，境外敵對勢力都可能利用錯誤的宣傳來分化、削弱我們保護自己的決心，包括透過假帳號或在地協力者發布深偽影片，斷章取義、散播陰謀論等。」同時，「小橘書」也提醒民眾，請大家保持戒心，堅持「3不1要」原則，「1不製造、2不輕信、3不轉傳、1要查證」。

黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明表示，「最悲哀的是，明明小橘書是這樣說的。但是，最相信小橘書可救命的那群人，在這次的悲劇事件中，製造最多假訊息、散播最多陰謀論。」

