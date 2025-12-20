台北隨機傷人案引關注 高鐵：列車椅墊可拆卸自保

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台北市昨天發生隨機傷人案，當面對突發狀況時該如何自保，有網友分享台灣高鐵椅墊可拆卸防身，高鐵說，緊急時確可拆下當防衛用具，列車長上線前也會受訓，協助保障旅客安全。

日本過去曾發生嫌犯在新幹線車廂內隨機砍人，事發時不少乘客依照車掌指示，拆下座墊當盾牌防身，而昨天27歲男子張文在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成死傷，再度引發大眾對安全議題的關注，有網友在社群平台分享影片，台灣高鐵的椅墊也有具備這項可拆卸的設計。

台灣高鐵透過文字訊息表示，高鐵列車椅墊緊急時確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員上線前也會接受此訓練，協助保障旅客安全。

台灣高鐵表示，各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序，高鐵已於尖峰時段各車次列車，將車安保全覆蓋率（護車率）提升至100%，整體護車率達80%，且各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

此外，台灣高鐵指出，各節車廂前後，均設置有旅客緊急對講機（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。（編輯：李亨山）1141220