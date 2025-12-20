台北隨機傷人案 卓榮泰赴三總松山分院探視傷者 (圖)
台北市19日晚間發生隨機傷人案，行政院長卓榮泰（右3）20日赴三軍總醫院松山分院探視傷者與慰問家屬。（行政院提供）
中央社記者賴于榛傳真 114年12月20日
