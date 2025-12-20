台北隨機傷人案 專家籲謹慎討論、避免過度曝光與模仿風險

Taiwan FactCheck Center

記者／陳偉婷；責任編輯／陳偉婷

12月20日晚間，27歲的犯嫌張文在台北車站、中山捷運站周邊投擲煙霧彈且持刀隨機傷人，3名民眾死亡，張文則墜樓身故。根據台北市災防辦公室19日晚間的統計，全案消防局119送醫9人、4人自行就醫，13人為8男5女，其中死亡4名、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。

根據中央社的報導，警方調查，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。他今年1月在台北市中正區租屋，日前入住捷運中山站誠品百貨南西商圈附近旅館，已入住3天。警方也查出，張文在台北車站犯案後，曾短暫回中山站附近旅館拿凶器後，再到中山捷運站附近犯案。

台北市政府警察局刑事警察大隊長盧俊宏也說，經調閱監視器畫面，尚未發現有共犯，會持續追查張文犯案過程及動機。

有些網友依據現場照片推論北車與中山站犯嫌為不同人，實屬錯誤的猜測。

北車發生隨機傷人事件，警力戒備。(ChiangYing-ying，來源AP)

社群高度關注行凶動機與現場畫面 心理師提醒避免二次傷害、先安住情緒

觀察目前的社群討論，民眾關心事件發展、犯嫌行凶原因，也有多段現場畫面流出；也有許多指引和教學，教導民眾若遇到緊急事故應該如何因應。

台北市/新北市諮商及臨床心理師公會聯合發布安心指引，因突發暴力事件造成社會震盪，許多人出現不安、焦慮、驚恐、憤怒、悲傷、失眠或身心不適，這些都是人在危機下常見且正常的反應。指引建議：先安住內心，有不安、易怒、悲傷或食慾睡眠改變、不想出門等狀況都是正常的，大多數會隨休息與支持逐漸減緩。請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。

指引也提醒，為了避免二次傷害，應停止傳播。 不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面；不渲染細節、不散布未證實訊息；在群組中適度提醒停止轉傳；主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊。



出門在外保持警覺，但不必恐慌。指引建議，外出時放下手機，多留意環境；注意安全出口與人流動線；與親友同行或事先告知行程。且可有心理上的準備，如事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做？」，適度準備有助降低慌亂。若感到焦慮，留在家休息是負責任的自我照顧；可進行靜心活動，幫助身心回穩。若情緒難以緩解，如影響生活及工作、失眠恐慌、嚴重畏懼公共場所活動等，請勇於尋求專業協助。



除了自我照顧，也要彼此關心。指引建議：主動關心親友、同事與鄰居；陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」；多關注孩子、長者、脆弱族群；若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持。一句：「你還好嗎？我在這裡。」往往就是力量。

司法精神醫學觀點：隨機暴力多為複合成因 初期不宜簡化歸因

桃園療養院副院長、司法精神醫學專家李俊宏醫師也提醒，針對美國的大規模隨機殺人事件，《華盛頓郵報》過去曾進行多起深入訪談與長期追蹤調查，其結論相當一致：這類行為幾乎從來不是單一原因所致，而是多重、複合因素交織後的結果。個人生命歷程中的挫敗、人格特質、長期社會孤立、仇恨或極端意識形態的累積，以及致命工具的可得性，往往同時存在或相互強化。因此，在事件發生後、動機與事實尚未完全釐清之前，不宜過早簡化歸因，初期應放在減少傷害與降低後續風險之上。

李俊宏說，第一個核心任務是即時整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與其家屬儘速復元，同時降低目擊者、社區民眾與第一線人員出現心理創傷或二次創傷的可能性。另一個同樣重要、且與公共安全高度相關的任務，除了類似場所加強維安巡邏、要提高自身的安全意識，學習保護自己外，也應該盡可能降低模仿犯出現的風險。許多大規模槍擊犯希望能透過媒體報導成為焦點 / 被大眾知道他們的行為，媒體曝光或社群媒體的曝光，也可能是某些心理動機之一。

媒體與社群曝光具催化效果 克制報導有助風險降低

李俊宏表示，對某些行凶者而言，媒體報導並非單純的附帶結果，而可能是其動機結構中的一環，是一種透過極端行為換取社會注意與象徵性存在感的方式。在社群媒體高度發達的時代，這種可見度的回饋變得更加即時且強烈。當暴力事件被大量曝光、反覆轉傳，甚至被敘事化或英雄化時，對絕大多數人而言未必產生影響，但對少數高度脆弱、正處於急性心理危機，或本就具有模仿傾向與名聲需求的個體，確實可能形成催化效果。減少不必要的曝光與敘事放大，被認為是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。

實務與研究皆指出，媒體與網路使用者上，若能在報導與內容保持克制，例如避免反覆使用加害者姓名與正面影像，不播放或轉傳其宣言、直播片段或高度情緒化的素材，不將其塑造成敘事核心或象徵人物，並在網路巡檢中將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等視為風險訊號加以通報與介入，將有助於降低後續模仿的可能性。

李俊宏表示，做司法精神這麼多年，他始終認為，鼓勵理性思考、避免情緒化定罪與敘事煽動，本身就是一種公共預防行動。減少仇恨、暴力言論與偏狹思想的散佈，不只是媒體或平台的責任，也是每一位網路使用者與公民可以共同實踐的選擇。

自保原則 遇危機掌握「跑、躲、說」與止血三步驟

止血可透過3步驟壓迫止血：第一，找出出血點；第二，用乾淨布料或雙手壓住；第三，持續壓迫不要放手。因出血不止會數分鐘內休克危及性命，不能放棄，止血最重要。可用止血帶或毛巾衣物包紮。

台灣急診醫學會也提出3點呼籲，其中提醒應系統性提升民眾急救素養與現場應變能力。因民眾第一時間的自救互救，對存活率與傷害控制至關重要。支持全面推動止血術、CPR 及 AED 操作等基本急救教育，以提升社會面對突發事件的整體韌性。

恐怖攻擊有明確定義 危機事件後謹記勿傳播謠言

內政部警政署今年7月發布「民眾自我安全防護常識彙編」，對暴力重大人為危安事件及恐怖活動有明確定義。前者是除暴力恐怖活動外，由其他人為因素蓄意以暴力為手段，對社會秩序、公共安全或其他公共利益，構成巨大威脅或者已經造成嚴重危害，非單一機關（單位）所能因 應，須成立跨部會協調、整合機制， 辦理相關應變工作之事件。恐怖活動則是指個人或組織基於政治、宗教、種族、 思想或其他特定的信念， 意圖使公眾心生畏懼，而從事計畫性或組織性的重大犯罪行為。

根據內政部資料，民眾若遇到危機緊急事故，應掌握「RUN(跑)、HIDE(躲)、TELL(說)」三原則。 Run (跑)：如果發現有槍擊或爆炸等危險情況，且有安全逃脫路線，應立即跑離現場，不要猶豫，不要回頭，也不要嘗試與嫌犯對峙。 Hide (躲)：如果無法逃離，應尋找堅固的掩蔽物（如：厚實的牆壁、柱子等）躲藏起來，並關閉手機，保持安靜，避免發出任何聲音，不要讓嫌犯發現你的位置。 Tell (說)：在確保自身安全後，應盡快打電話報警，向警 方提供詳細的現場情況，以利救援。

英國防恐警察提供的指引也是跑、躲、說(編按：在台灣應撥打110或119)

內政部指引也提醒，離開現場時快速行走勿奔跑、幫助老弱婦孺；不要逆著人流行動，以免被 人群推倒踩踏被擠倒時，身體靠近牆角或其他支撐物，蜷縮成球狀， 雙手緊扣置於頸後，保護身體的重要部位和器官。很重要的是，不要散播謠言。