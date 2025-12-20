台北隨機傷人案 4人死亡、2人仍在加護病房

（中央社記者吳欣紜台北20日電）北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。

27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成死傷。

衛生福利部今天公布最新統計，截至上午6時25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，分別於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

廣告 廣告

衛福部表示，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

衛福部表示，事發第一時間已透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

誠品南西店也被此事件影響，誠品生活今天發布聲明表示，20日誠品生活南西（店）暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。（編輯：林恕暉）1141220