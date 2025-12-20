台北隨機傷人釀4死 蔣萬安：演唱會增安檢門、跨年派特勤小組、北捷賠亡者500萬

蔣萬安召開「事件緊急維安應變小組會議」 。 圖：台北市政府提供

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷。對此，台北市長蔣萬安今（20）日做出4點指示，包括針對商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級；加強臨檢、見警率提高；演唱會必要會有安檢門；捷運沿線進行高強度演練。他也說，對於傷者、亡者的補償，已經正在協助申請補償金，而北捷確定對亡者會有500萬補償；至於跨年，現場則會派特勤小組加強維安。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

蔣萬安今上午召開「事件緊急維安應變小組會議」 ，並在會後受訪表示，第一，他要求警察局相關單位從即刻起針對台北市接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級，全市升級。他說，不只是警力增加、警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈，人潮聚集地，都一定要加強戒備。

第二，蔣萬安表示，場域的部分，包括台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別是在週六、週日，以及夜間包括各夜店、花博MAJI酒吧、市集等，全面進行加強臨檢以及見警率的提高。

第三，蔣萬安續指，對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會，也是全面升級戒備。他說，演唱會必要會有安檢門等相關措施，以及對於各捷運站人潮出入包括車站松山車站、台北車站等，相關偵測爆破物等相關作為都會全面進行。

第四，蔣萬安表示，市府也要求包括捷運警察局以及捷運公司，針對各捷運站除了加強警力保全，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散以及這種無差別攻擊強度事件，一旦發生的各項演練。

針對傷者以及亡者家屬的支持協助服務，蔣萬安指出，社會局社工已經啟動，而且建立聯繫窗口，包括後續心理諮商、補償、法律諮詢，以及對於全市民眾的安心專線也已經啟動上線。

他說明，對於後續傷者、亡者的補償，第一，已經與犯罪被害人保護協會建立的窗口，正在協助申請相關的補償金；第二，保險，捷運公司以及誠品南西店，法務局也即刻建立窗口，以及正在整合相關的保險，北捷確定對於亡者會有500萬補償；第三，根據台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，一位余姓先生在北車M7見義勇為制止並且協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例規定，會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

蔣萬安表示，關於民政體系，各區長也會即刻啟動民政的各方協助，生活起居的照料，對於家屬的慰問等等，會持續長時間的給予相關的協助。

針對大型活動如跨年，蔣萬安則說，警察局已經規劃，現場會派特勤小組，也就是所謂的霹靂小組警力；另外，也會針對中央申請相關的保安警力；也會有防爆車、偵爆犬，還有相關場地檢查、車阻，全面加強維安以及警戒的升級。

媒體詢問，昨天發表言論的時候，當時還沒有調查完畢，但卻說嫌犯是畏罪跳樓，網路上有一些不同的聲音？蔣萬安指出，警察局今天回報以及正在舉行的記者會，會有清楚的說明，那目前掌握警察局回報就是畏罪墜樓。

針對有網友質疑警方不夠積極，可以讓嫌犯一整天縱火之後再犯案，蔣萬安則說，警察局的記者會會對於整個案情的部分可以清楚說明。

