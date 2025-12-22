台北隨機攻擊後強化跨年運安 交長：警力進駐機場、車站

交通部長陳世凱（前中）今天上午到花蓮光復鄉視察馬太鞍溪鋼構橋施工進度。（羅亦晽攝）

台北市鬧區日前發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事，隨跨年活動將至，全台運安備受關注。交通部長陳世凱表示，交通部已和警政署合作，在機場、港口等旅運中心，及所有車站加強戒備及巡邏，同時也已把跨年前後人潮較易聚集處的資訊提供給警政署，透過警力部署讓民眾安心。

交通部長陳世凱今天上午前往花蓮縣光復鄉，視察馬太鞍溪鋼便橋工程進度時，媒體問及，台北市日前發生隨機攻擊事件，交通部有無針對全台跨年運安做相關規畫。

陳世凱表示，事件發生後，交通部就隨即和警政署通力合作 ，通知所有交通運具場域，包含機場、港口的旅客中心、旅運中心以及所有車站等 ，都加強戒備及巡邏 ，同時也請警方協助 ，不管是航警、港警或是鐵警，也都已經在各個場站加強巡邏跟戒備，相信民眾應該都可在車站周邊或是人潮聚集處見到相當多的警力，在維持治安及秩序。

他說，針對跨年活動前後人潮聚集處，交通部已搜集資料並提供給警政署，同時也請各單位增加保全人力，希望透過警政署員警、民警及民安保全的力量，讓參加跨年活動的民眾安心。

