台北隨機攻擊才過！季麟連送「手槍」惹議 謝龍介：鳴槍起跑、勿影射

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會昨天舉辦歲末感恩餐會，並為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「玩具手槍」，不過引來質疑是不是在鼓吹暴力，對此謝龍介今（26）天解釋，這是象徵鳴槍起跑、強化治安，希望外界不要再影射。

國民黨24日公布首波2026地方首長選舉提名，其中謝龍介將出戰競選台南市長，而昨晚退伍軍人歲末感恩餐會上，季麟連拿出一把手槍送給謝龍介，只是最近才剛爆發嚴重治安事件，被外界質疑送槍是否有些敏感。

對此謝龍介今天澄清解釋，週三提名後出席軍人退役活動，送這一把槍的意義第一個是鳴槍起跑，第二打擊黑金、官商勾結，第三則是維護治安、守護城市安全，他強調那把槍是BB槍，沒有其他解讀，希望外界不用太過焦慮。

而謝龍介昨晚出席活動提到，台南已被民進黨執政32年，許多鄉親早有不滿、失望，接下來的選戰希望能改變、變天，他要用四年改變台南，四年後市民不滿意可以再換回民進黨，至於對手民進黨是由林俊憲還是陳亭妃出戰尚未確定，他表示不只是和對手們選舉，而是要努力守護台南本命區，勇往直前、奮戰到底。

台北／桑輔成 責任編輯／張碧珊

