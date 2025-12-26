台北隨機攻擊才過！謝龍介舉槍造勢 周軒：台灣人看清楚，誰在鼓吹暴力

政治中心／黃韻璇報導

國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應。然而近日台北才發生隨機攻擊事件，政治人物卻在舞台上公然舉槍，政治工作者周軒就怒轟「台灣人看清楚了，是誰還在鼓吹暴力」。

季麟連25日出席感恩餐會，親自送上手槍當禮物。海軍陸戰隊二級上將出身的他，直接在舞台上進行裝填彈夾等組裝，並發出碰撞聲響。裝好後，他轉頭邀請站在一旁的謝龍介說「開一槍」。造勢活動經常講得口沫橫飛的謝龍介，瞬間趨於尷尬，擠出微笑後，將槍舉高響應。

季麟連現場組裝手槍，並遞給謝龍介「開一槍」。（圖／翻攝畫面）

作勢舉槍後，現場隨即響起掌聲，季麟連則負責帶動氣氛喊話「我說謝龍介，你們說凍蒜好不好」，其他賓客也跟著響應。季麟連還表示，原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一枝最新的手槍，稱這枝手槍是陸戰隊員的工廠所做，此次送上手槍，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」。

對此，政治工作者周軒就表示，台北捷運南西誠品隨機攻擊事件，引起全台灣社會的緊張還沒結束，國民黨副主席季麟連居然到國民黨提名台南市長參選人謝龍介的造勢場，拿出一把手槍要謝龍介作勢開一槍，他忍不住怒批「台灣人看清楚了，是誰還在鼓吹暴力」。網友們也紛紛留言轟「非常不好的示範！謝龍介的頭腦在想什麼」、「天天製造台灣亂象，靠煽動仇恨刷存在感」、「最壞示範」。

