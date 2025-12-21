台北隨機攻擊桃園市民挺身阻止不幸罹難 張善政：會依照家屬節奏提供必要協助

余姓民眾 挺身而出試圖阻止嫌犯，卻遭刺傷左胸，送醫急救後不幸身亡。 圖：截自freepik

台北市19日晚間發生隨機攻擊事件，引發社會震撼，27歲張姓嫌犯於台北車站及中山商圈投擲煙霧彈、持刀隨機砍人，最終共造成4人死亡、11人受傷。當時在台北車站現場乘客倉皇逃生，一位57歲余姓民眾仍挺身而出試圖阻止嫌犯，在台北車站近M7出入口以肉身阻擋，卻遭刺傷左胸，傷及左背以及左心房大量內出血，經送往台大醫院急救後不幸離世。桃園市長張善政昨(20)日晚間也發文哀悼表示，余姓民眾經確認為設籍桃園市的市民，將適時提供必要協助陪伴家屬度過難關。

張善政貼文中指出，19日晚間發生的攻擊事件中，率先挺身而出不幸喪生的余先生，經確認是設籍於桃園的市民，這樣的消息讓人更加不捨，也格外沉重。當晚得知後，市府即主動了解家屬狀況。他們也深知，家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。家屬需要時間平復心情，專心處理後事。對此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

張善政也提到，昨日稍早他與中壢仁海宮商討，感謝仁海宮展現善心捐助200萬元，關懷此次事件中的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖在最需要的時候，送到最需要的人身邊。余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難。他表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。貼文一出也引來大量迴響，民眾紛紛在底下留言，「他是一位一般人都做不到的英雄」、「請市長幫忙爭取讓這位能入祀忠烈祠」、「請市長幫忙爭取豐厚撫卹金給偉大的余先生其家屬」、「希望市長能開官方捐款帳戶」

