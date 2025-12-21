台北隨機攻擊案! 醫師父女熱血救人 顏瑞昇:救人是天職

生活中心／綜合報導

捷運中山站發生1219隨機傷人事件，目前仍有5名傷者住院治療，當中有一名黃姓婦人表示，想找到"救命恩人"，一對醫師父女檔，經查發現是台大急診部主治醫師顏瑞昇，與他的女兒，今天顏瑞昇受訪時謙虛的說，救人是醫師的天職，只是覺得現場可能需要幫忙。

儘管傷勢還沒完全恢復，黃小姐仍心繫，1219事件當天對她伸出援手的英雄父女檔，想對他們表達心中的感謝，而這對英雄，正式台大醫師顏瑞昇與她的女兒小顏醫師。

台北市長蔣萬安親手轉交黃小姐的感謝卡以及花束，黃小姐也透過視訊，親自向醫師父女表達感謝。





台北攻擊案！醫師父女熱血救傷患 本人謙稱：救人是天職

黃小姐親自向顏醫師父女表達感謝。（圖／北市府提供）





見到自己的救命恩人，黃小姐情緒難掩激動，回想混亂當下，顏瑞昇臨危不亂，與女兒一起協助傷患，檢傷分類、包紮急救，讓黃小姐既是感謝又是佩服。

台大醫師 顏瑞昇：「醫師救人是天職，任何人都會去幫忙，那天剛好約兒子、女兒在附近吃飯，當時心想「約好的吃飯沒關係」他認為這是小小的專業、小小的幫忙。」

顏瑞昇謙虛的說，只是小小幫忙，更表示看見大量傷患，相信任何一個急診醫師都會站出來，不過1219事件中有一名傷者，確診愛滋HIV，民眾也擔心病毒擴散。





台北市長蔣萬安感謝台大醫師顏瑞昇。（圖／民視新聞）





衛福部長 石崇良：「1922昨天公佈之後，確實也有收到一些電話的詢問，不了解說，這樣會不會遭受到感染，接到的對象都是還沒有需要，要預防性投藥的。」

其中一名事件傷者為愛滋感染者，已對其餘遭砍傷民眾進行評估是否投藥，也提醒當日在誠品南西店民眾，若遭砍傷或血液噴濺到自身傷口或黏膜，可撥打1922防疫專線由專人轉介評估。

當天有接觸到傷患的前日本記者木下黃太，已經接受預防性投藥，衛福部呼籲，有協助事發現場救援的民眾，可撥打防疫專線諮詢，做檢測可預防性投藥，至於其他五名傷者已經脫離險境，狀況逐漸好轉。

原文出處：台北攻擊案！醫師父女熱血救傷患 本人謙稱：救人是天職

