台北隨機攻擊民眾多以為是拍片演習！林志潔呼籲：多看幾次「小橘書」

陽明交通大學法律學者林志潔認為，公眾對突發危機的警覺性有待加強。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北車站昨（19）日發生一起嚴重攻擊事件，男子張文，於該公共場所投擲煙霧彈並持刀砍人，導致四人死亡、五人受傷。事件過程中，張文最終遭圍捕時墜樓身亡。陽明交通大學法律學者林志潔指出，部分民眾起初誤以為是拍片或演習而反應不及，她認為，公眾對突發危機的警覺性有待加強。

陽明交通大學法律學者林志潔潔。 圖：行政院提供

此起震驚社會的攻擊事件發生後，網路流傳出現場影片，可見張文在路中央以近似表演的動作施放煙霧彈，而周邊民眾並未立即有激烈反應，甚至出現圍觀情況。據《自由時報》報導，林志潔分析，此現象可能源於民眾誤判為拍攝電影或進行演習，加之台灣長期治安相對良好，無形中可能降低即時危機識別能力。她強調，此事件是一記警鐘，提醒國人身處公共場所時，必須對異常情況保持更高警覺。

廣告 廣告

《自由時報》指出，林志潔特別呼籲民眾，應重新翻閱國防部發送至各家戶的全民安全指引手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，這本指南也被稱為「小橘書」，內容涵蓋各種危險情境下的自救與互救方法，以及自我保護的具體步驟。她表示，生活中存在諸多不確定性風險，熟讀該指引有助於降低風險，並在危急時刻做出更妥善的處理，是重要的日常安全準備。

「小橘書」內有緊急處理傷患的內容。 圖：翻攝自教育部防災資訊網

針對如何應對此類突發暴力攻擊，林志潔提出建議，若遇到持械歹徒或明顯處於敵眾我寡的劣勢，首要原則是立即避難逃生，切勿停留觀望或輕易嘗試正面對抗。她直言，站著觀看歹徒施暴極其危險，若真的逼不得已必須與歹徒周旋，目的也應是為了創造逃離機會，而非制服對方。此外，她也提醒國人近期應盡量避免前往人潮過於密集的場所，於外行走時應保持環境觀察，避免佩戴耳機或沉浸於滑手機，以確保能即時察覺周遭異狀，預留反應時間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

英勇余男挺身制嫌殞命 杜汶澤捐「小杜麵館」全日收益致敬英雄

警證實：張文「單獨犯案、隨機襲擊」！連三天在捷運、租屋處周邊遊蕩