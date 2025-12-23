台北隨機攻擊釀死傷 基檢成立防恐攻小組應變

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）台北發生隨機攻擊案後，基隆地檢署已成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長柯宜汾擔任召集人，專責處理基隆地檢署轄區內重大恐嚇及危害公眾安全相關案件。

27歲犯嫌張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，基隆地檢署今天透過新聞稿表示，防範恐攻應變小組由主任檢察官林思吟擔任執行秘書，成員則有檢察官吳欣恩、周靖婷及吳季侖。

基隆地檢署指出，防範恐攻應變小組成立後，隨即與各司法警察機關，包括基隆市警察局、法務部調查局基隆市調查站、新北市調處新店站、內政部警政署基隆港務警察總隊、基隆憲兵隊等相關司法警察單位組成聯絡網絡。

基隆地檢署表示，林思吟昨天前往基隆市警察局刑事警察大隊與專責人員研商，若發生恐攻案件的具體應變作為，期待透過跨機關資訊整合、全面預警、即時通報，迅速處置任何可能涉及恐攻情事，避免模仿效應發生。（編輯：方沛清）1141223