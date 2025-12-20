台北隨機攻擊4死11傷 高雄車站整備：強化警力維安

【緯來新聞網】臺北市昨（19日）發生隨機傷人事件，高雄市自昨晚起全面提升維安警力的強度與密度，於大眾運輸系統加強警力佈署。市長陳其邁今日一早視察高雄火車站警備狀況與維安部署時強調，維護民眾安全為第一要務，已下令警察機關強力執法，排除任何危及人身安全的狀況，並提醒執勤人員務必注意自身安全。

台北隨機攻擊4死11傷，高雄車站整備強化警力維安。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，臺北市發生無差別攻擊事件後，引起社會高度關注，市府已要求全面提升見警率，啟動最高等級維安工作；對於任何可疑行為或危及治安、人身安全的狀況，均下令即刻強力執法，運用優勢警力迅速排除，務必確保市民朋友的安全。



也進一步指出，車站、重要交通樞紐及人潮密集處，皆為維安與執法重點。目前已動員234名警力，高雄火車站則派遣34名優勢警力進駐，維安工作維持最高警戒狀態。他也感謝所有維安員警及相關人員的辛勞付出，並再次提醒執勤時務必注意自身人身安全。

台北市發生隨機傷人事件，高雄市自昨晚全面加強維安警力強度與密度，在大眾運輸工具佈防警力。（圖／高雄市政府提供）

市府同時已加強各交通運輸樞紐及場站的聯防機制，包含臺鐵、高鐵、捷運公司與轄區分局，並與捷運警察、鐵路警察等單位密切聯繫與協同警備，部署快速打擊部隊，以利第一時間提供優勢警力支援。陳其邁強調，確保公共安全、讓民眾安心，是市府最重要的責任；針對可能存在的風險因素，將逐一盤點並加以排除，並要求捷運公司、臺鐵及高鐵同步強化場站監視系統與監控密度，全面守護市民安全。

市長陳其邁一早視察火車站。（圖／高雄市政府提供）

因應北部攻擊事件及接續年末各項活動，陳其邁表示，市府將全面提升維安強度、警力部署與巡查密度，整體警力派遣與優先順序皆同步提高。針對大型活動，也將要求警察局及主辦單位於事前完成相關演練作業，務必確保參與活動市民的安全。



