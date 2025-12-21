台北隨機殺人案震驚全台！網紅警告短刀傷害也可致命

台北市19日發生駭人聽聞的隨機殺人案，27歲男子張文在台北車站、中山商圈等地持刀隨機攻擊路人並投擲煙霧彈，最終造成4人死亡、11人受傷的慘劇。有網友。

此外，YouTuber「布魯老師」也在其頻道上發布影片，詳細說明短刀對人體的傷害程度。他指出，即使是隨手的一刀，都可能造成2至3公分深的傷口，若劃到動脈或肌腱，後果不堪設想。他特別提醒，頸部等部位的動脈極為脆弱，一旦被刺中，救治時間極為有限，存活機率也相對較低。

針對這起事件，一名退伍憲兵在網路上分享服役時的教官叮囑：「遇到有人持刀，最好的選擇就是趕快跑！」他強調，奪刀過程極為危險，即使是受過專業訓練的軍警人員，也會在面對刀械攻擊時選擇避開衝突。

該發言引發網友熱議，許多人留言指出奪刀行為往往帶來更高的風險，「有影片有測試奪刀的人成功率，好像低到XX，每次都是奪刀的人被殺死」、「覺得可以奪刀的好好看看，持刀的可以失誤無數次，但你只能失誤一次」。

