台北隨機殺人案震驚社會！蔣萬安下令各局處「總動員」全市警戒

台北市昨天發生無差別攻擊事件，兇嫌張文在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈，並揮刀傷人，造成死傷，驚動社會。台北市長蔣萬安表示，已下令市府各局處總動員，將持續提升全市警戒，確保市民安心、城市回歸平靜。

蔣萬安視察警力部署情況。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

蔣萬安晚間在臉書發文表示，今天一早，他再度召集市府各局處，主持台北市1219事件緊急維安應變小組會議；接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施；會議後，再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強部署情形。他也指示警察局長，除了案發現場周邊，務必加派全市警力、提升見警率，除了杜絕類似案件發生，更要讓民眾安心。

廣告 廣告

蔣萬安。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

蔣萬安指出，已經下令市府各局處總動員：全面強化台北市人潮聚集處警力部署，包含警力、警車、特勤小組，皆全副武裝出勤，確保市民安全；加強路跑、演唱會等大型活動及交通樞紐維安規格，必要時設置安檢門、偵測爆破物。跨年晚會落實全面場檢，特勤警力（霹靂小組）進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安；針對台北車站、各大捷運站/商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率；捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。

蔣萬安說，目前社會局已啟動「一案一社工」，提供醫療、法律、心理諮商等各項協助，全民24小時安心專線33937885。民政局協助照料傷患及家屬生活起居，專人慰問並持續提供全面協助； 市府已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金。法務局主動協助彙整捷運公司、誠品南西店保險理賠情形。目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。

民眾哀悼無差別攻擊事件死難者。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

蔣萬安也特別表彰英勇民眾的義行，他指出，57歲余先生為了制止嫌犯，不幸遭受攻擊身亡，已經裁示依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。他強調，面對重大的公安事件，地方和中央會攜手，共同維護市民的安全。台北市也將持續提升全市警戒，確保市民安心、城市回歸平靜。

延伸閱讀

青鳥扯張文「單名」大陸來的 粉專列史明、唐鳳、吳崢、陳菊打臉

北捷隨機殺人案重大死傷！陸國台辦發文哀悼罹難者

台北隨機殺人震撼社會！歐陽靖憶11年前目擊鄭捷案：地獄般染紅的月台