台北隨機殺人案 奈良美智報平安透露事發時在附近：警方現場採證

台北市昨晚發生隨機殺人案，嫌疑人張文先後在北捷的北車站出口、中山站外行兇。人在台灣的日本藝術家奈良美智今天上午在Threads報平安，他昨晚恰巧在距離事發地點200公尺遠的餐廳，警力在路口採證。

27歲男子張文昨天涉嫌攜帶煙霧彈和汽油彈，手持長刀先後在北車和中山站外作案，最後在誠品南西店墜樓不治，包括他共4死11傷。

奈良美智今天在台北華山舉辦在台灣的首檔攝影展。他上午發文，事件發生時他在中山站附近的餐廳，警方正在十字路口進行現場採證。

