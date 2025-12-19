台北隨機殺人犯沒教召遭通緝！宣告死亡 57歲英勇乘客也不治

張嫌墜樓，經證實已放棄急救身亡。

捷運台北車站、中山商圈今（19日）傍晚先後遭到27歲張姓通緝犯投擲煙霧彈及隨機行刺，目前造成9傷4命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客，遭目睹試圖壓制張嫌期間遭刺，送院前已停止呼吸心跳，送往台大醫院搶救後，無奈稍早宣告傷重不治，另張嫌也證實身亡。

據警方初步了解，27歲張姓通緝犯戶籍在桃園楊梅，去年11月間因遷移戶籍未申報，導致教育召集令無法送達，今年7月間被依涉犯妨礙兵役罪通緝，如今選定週五下班下課人潮高峰，在北車、中山犯案，並跑進百貨大樓，在警方圍捕時墜樓，送醫不治。

另外，據北車案發現場目擊者說法，一名阿伯發現嫌犯後，上前抱住嫌犯試圖制伏，但卻被砍傷，當場失去呼吸心跳，被送往台大醫院搶救；據目擊者說法，嫌犯疑似持鐮刀作案，並形容嫌犯作案時帶著防毒面具朝四處投擲煙霧彈，且是瞄準人群投擲，這名試圖制服犯嫌的57歲余姓乘客，稍早也宣告不治。

