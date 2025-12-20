台北隨機殺人震撼社會！歐陽靖憶11年前目擊鄭捷案：地獄般染紅的月台

北捷台北車站及中山商圈19日下午發生重大隨機殺人事件，27歲的兇嫌張文釀成多人死傷慘劇。女星歐陽靖事發後在社群平台上發聲，談起自己在11年前曾是鄭捷事件的目擊者，坦言自己直到現在，還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。

台北市19日下午發生重大隨機殺人事件，藝人歐陽靖在社群平台上發聲。（圖／翻攝FB GinOy 歐陽靖）

歐陽靖提及，她當年曾目擊震驚全台的「鄭捷捷運隨機殺人事件」，親眼在台北捷運江子翠站月台看見兇嫌行兇，現場宛如地獄般染滿鮮血，所幸有民眾挺身而出，向兇嫌丟擲垃圾桶制止，才避免更多傷亡。

歐陽靖在11年前曾是鄭鄭捷捷運隨機殺人事件的目擊者。（圖／翻攝threads imginoy）

儘管事發至今已超過十年，但歐陽靖坦言，她到現在仍無法在任何城市放鬆地搭乘大眾運輸工具，「11年過去了，直到現在，我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。在人潮多的場所也都會提高警覺。」

事實上，歐陽靖在今年出版的書籍中，就曾詳細描述自己當年對這起事件的感受，她提到，這十年間只要看見「江子翠」這三個字，事件的畫面就歷歷在目，「包括月台上極大量的鮮血與兇嫌的面容，但我卻總是無法把那些片段與任何『情緒』連結在一起，或許這就是解離的自我保護機制吧？在那一天之後，這十年間，我一點都不覺得害怕，卻再也沒有搭過那段路線的捷運，指間的沙蝦殼，也成為了沒有味道的味道。」

歐陽靖坦言，她到現在仍無法在任何城市放鬆地搭乘大眾運輸工具。（圖／翻攝FB GinOy 歐陽靖）

