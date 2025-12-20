台北隨機殺人驚悚！精神科醫師：屬「通魔型犯罪」的典型特徵

27歲兇嫌張文丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，震驚社會。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 精神科醫師沈政男今（20日）在臉書撰文表示，他目前人在日本旅遊，日本媒體也關注並報導了台北日前發生的隨機殺人事件，沈政男指出，日本將此類在公共場所對不特定民眾發動無差別攻擊的行為稱為「通魔型犯罪」，最知名的案例即是2008年的秋葉原隨機殺人案。而該案與台北這起事件，其實有著多項高度一致的共同特徵。

沈政男指出，這類通魔型犯罪通常由年輕男性單獨犯案，犯嫌長期處於社交孤立狀態，與親友往來稀少，工作不穩定，對未來缺乏希望；而被害者則沒有特定性別或年齡傾向，往往只是剛好出現在現場的人。由於台北犯嫌已墜樓死亡，目前難以確定其明確動機，但一般而言，這類案件多半伴隨對自身境遇的不滿，以及對社會的報復傾向。他也直言，鄭捷同樣符合上述特徵。

沈政男進一步分析，本案最特殊之處在於，犯嫌在正式殺人前即於多處縱火，甚至焚燒自己的租屋處，並在行兇前施放煙霧彈，似乎意圖製造更大的社會動盪。他認為，外界解讀縱火是為了轉移警方注意力，並不合理，反而更像是一種「斷絕退路」的行為，顯示犯嫌早已不打算存活，而是抱持著「大幹一場」的毀滅心態，從連自己租屋處都一併燒毀即可看出其決絕程度。

沈政男指出，這類犯案者往往同時存在「厭世」與「恨世」兩種情緒，一方面對自己的人生徹底絕望，不想再活下去；另一方面則將對社會的不滿、挫敗與憤怒，轉化為對不特定人群的報復性攻擊，藉此造成最大程度的恐慌與傷害。

對於鄰居感嘆「被害者很可憐，但犯案者何嘗不是」，沈政男強調，理解犯案者的動機並不是為其暴力行為開脫，而是希望從中找出可被辨識與預警的線索。他也回顧，多年前曾提出「應該多了解鄭捷」，正是基於同樣的思考——唯有真正理解這類犯罪背後的心理與社會因素，才能作為防範未來悲劇重演的參考。

