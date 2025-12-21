台北隨機殺人4死「藍委仍執意集體赴中」 黃帝穎：怎麼看都不正常

國民黨立委翁曉玲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日晚間發生隨機殺人事件，27歲兇嫌張文在員警圍捕後墜樓身亡，累計含兇嫌共4人死亡、11人受傷，震驚台灣社會。然而，中國近日卻透過廈門台商協會的活動邀請國民黨多位立委赴中。對此，律師黃帝穎質疑，在這個時候「本應代表台灣選民、不代表中共的國民黨立委，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常！」

台商界盛傳，中國接觸在野政治人物，試圖透過他們擋下政府提出的國防特別預算與重要國安修法。據了解，中國利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，確保對台工作「沒有意外」。國民黨立委翁曉玲、葉元之20日上午就被直擊搭乘同一班機前往廈門。

黃帝穎於臉書發文寫道，張文19日在台北市鬧區恐怖攻擊釀4死多傷，行政院長卓榮泰第一時間到場指示警政署全力偵辦、醫院投入急救資源，國人也高度關注社會安全網及北市治安、見警率等安全政策議題，但國民黨多位立委「未理會民眾關注安全議題仍集體赴中，遭爆出是『中共急找』。」

黃帝穎指出，由於中國對卓榮泰未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響中方希望透過台灣的國會所推進的政治議程。國民黨立委赴中不論是中共急找，或是宣稱的單純參加台商活動，但在發生隨機攻擊事件之時「本應代表台灣選民、不代表中共的國民黨立委，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常！」

