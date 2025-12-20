台北隨機砍人事件傷者有HIV感染者！ 羅一鈞：若被血液接觸到傷口或黏膜「直接打1922通報」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台北車站及中山站商圈昨晚發生隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內4人死亡，事件震驚全台，更傳出傷者中有HIV感染者。疾管署長羅一鈞提醒，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜，例如接觸到眼睛而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

台北車站及中山站商圈昨晚發生隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內4人死亡，事件震驚全台，更傳出傷者中有HIV感染者。（圖／翻攝畫面）

衛福部長石崇良也說明，昨日台北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

台北市政府衛生局則說明，針對目前住院傷患，已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。



