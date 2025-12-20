台北隨機砍人案傷者「染愛滋」 衛福部籲2類人接受評估

台北市隨機砍人案，1名傷者是愛滋感染者，衛福部成立專案處理。（圖：Icu醫生陳志金臉書）

台北市昨天傍晚發生隨機砍人事件，造成凶嫌張文在內的4人死亡、11人受傷。衛福部長石崇良今天（20日）證實，其中1名傷者是HIV愛滋感染者。疾管署長羅一鈞表示，這名感染者傳染風險相當低，不過為了因應凶器或現場血液噴濺可能造成的交叉感染風險，疾管署已正式成立「暴露後諮詢與公費投藥專案」，協助受影響民眾進行預防性治療。

羅一鈞提醒，如有事件發生時正在誠品生活南西店的民眾，而且遭砍傷或有血液接觸到傷口或黏膜，例如：接觸到眼睛而還沒有就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介到醫院急診或門診在暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

針對目前住院傷患，台北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，也將以這個公費專案在暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞說，因血液接觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會不要肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

台北市隨機砍人事件發生後，衛福部心理健康司司長陳柏熹今天表示，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍在不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。

衛福部今天宣布啟動「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡、不限定是否在現場目擊，且「主觀陳述、從寬認定」，方案持續到明年底。