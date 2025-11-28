台北雙和市場鐵皮建物昨起火 蔣萬安：稽查老舊社區強化公安

消防人員在巷弄拉起黃色封鎖線，旁邊民宅好幾戶的鐵皮屋頂被燒到焦黑變形，雖然火勢已經被撲滅，但現場仍聞得到濃濃的燒焦味，附近居民回想起火災當下，仍然餘悸猶存。

北市萬華雙和市場居民林先生表示，「想說應該一下子就滅了，沒想到越來越嚴重，而且這邊又是鐵皮屋，所以燒的時候會很快。」

這起火災發生在27日晚間7時許，台北市萬華雙和市場的一棟鐵皮建築物傳出火警，由於當地巷弄狹窄，加上風勢助長，火勢相當猛烈，所幸警消獲報後拉起水線搶救。

而住家遭受波及的陳先生表示，他的住家2樓幾乎被燒毀，現在沒水又沒電，對於如何善後及求償，他感到相當無奈，不過所幸緊鄰旁邊的國小附設幼兒園沒有災損。

北市萬華雙和市場火災受災戶陳先生說：「你看這裡，樓上全部都燒光了。」

北市萬華區國小附設幼兒園陳校長指出，「因為消防隊也來得非常及時，所以火勢就只有控制在民宅那邊，並沒有延燒到學校幼兒園的範圍。」

由於香港才發生宏福苑大火造成嚴重傷亡，台北市也發生火警事故，市長蔣萬安28日上午召開跨局處會議，特別要求強化公安防護及消防安全。

蔣萬安表示，「今天我們召開跨局處會議，就是以強化公共安全防護為主題，特別針對建築物施工的安全管理，還有消防安全、逃生動線等等，我們也會全面的來加強。」

蔣萬安強調，將針對轄區內建築物施工安全管理、消防安全、逃生動線等全面加強，也將針對老舊社區集合住宅進行稽查。

至於雙和市場的火災，造成1名60多歲男子受傷，意識清楚，被送往醫院救治，詳細起火原因還有待鑑識人員調查釐清。