台北雙捷運站隨機殺人案 嫌犯「精密規劃」犯後秒換裝

隨機殺人犯張文在台北車站及中山站犯案的行兇路線已被揭露。根據警方調查及現場實測，張文選擇中山站而非西門站作為第二個犯案地點，主要因為中山地下街路線筆直、監視器較少，且無需穿越馬路。他在犯案前後換裝，將自己偽裝成普通路人，並曾製作詳細地圖，標記攻擊地點，在數月內進行數十次實地探勘。從台北車站到中山站僅需12分鐘，相較於到西門站的18分鐘更為便捷，這也可能是他選擇犯案地點的考量因素。

根據警方發現的證據，張文在平板電腦中留下了縝密的犯案計畫。他下載谷歌地圖，以紅點標示縱火地點，並在台北車站M7出入口和中山捷運站用紅框強調「攻擊」字樣。更令人震驚的是，他使用網友拍攝的照片拼湊出完整路線，而非自己拍照記錄，藉此降低被發現的風險。

實地走訪發現，從台北車站到西門站徒步需要18分鐘，且路途中缺乏遮蔽，人潮較多，監視器也較多，這可能是張文沒有選擇西門站作為目標的原因。相較之下，從台北車站經中山地下街到中山站只需12分鐘，路線單一且筆直，如果加快腳步，10分鐘內就能抵達。

在台北車站犯案後，張文穿著米色外套，與原先穿著完全不同，從容地從中山地下街走出，隨後進入旅館換裝，開始他的下一波攻擊計畫。這條路線張文可能走過不下百次，顯示他對此相當熟練。警方正在釐清張文從何時開始策劃這起隨機殺人案。目前張文已身亡，但他的所有計畫都被警方還原。無論是台北車站還是中山站，平時都有大量人潮聚集，這起事件再次引發社會對公共場所安全的關注。

