台北雙連、彰化溪湖扶輪社捐助 照服若竹兒更有力量

台北雙連扶輪社與彰化溪湖扶輪社公益捐助若竹兒。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】嘉義若竹兒教育基金會致力於身心障礙者的照顧與服務，在董事長林朋輝全心貢獻下感動許多人，也啟動許多善循環，台北雙連扶輪社與彰化溪湖扶輪社13日第二度來到若竹兒基金會，攜手捐助16萬元善款，兩方更答應繼續合作，支持若竹兒的公益協助，讓身障的照服更完善，也希望能喚起社會更多善心人響應。

台北雙連扶輪社(右)與彰化溪湖扶輪社(左)13日到若竹兒基金會，攜手捐助16萬元善款。(圖／記者邱嘉琪攝)

台北雙連扶輪社社長許振明、秘書謝振盛，與彰化溪湖扶輪社社長李淵源、秘書陳浩然，13日率領兩社全體社友，並邀請信吉媒體科技股份有限公司紀敏忠總裁賢伉儷及總經理紀博文，蒞臨若竹兒教育基金會進行公益關懷行動。兩社秉持扶輪「服務超我（Service Above Self）」的核心精神，共同捐助社福金新臺幣16萬元，期盼為身心障礙者的教育、照顧與生活支持注入更多力量。

台北雙連扶輪社社長許振明表示，扶輪的精神在於以實際行動服務社會，而若竹兒教育基金會長年投入身心障礙者照顧服務，每一位孩子的成長，都需要社會持續的關懷與支持，覺得這麼有意義的捐助一定至少要達三次，再邀彰化溪湖扶輪社一起攜手，溪湖扶輪社社長李淵源現場馬上應允，還主動表示可以幫忙寫契約書。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝(中)回贈台北雙連扶輪社社長許振明(左)、彰化溪湖扶輪社社長李淵源(右)感謝狀。(圖／記者邱嘉琪攝)

在場見證的信吉媒體總經理紀博文表示，他是由台北雙連扶輪社看著長大的，小時候也見過彰化溪湖扶輪社的叔伯阿姨，後來認識了若竹兒基金會董事長林朋輝，進而牽起了這一段善緣，希望正能量源源不絕，給予若竹兒最暖的關懷和最實際的協助。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝感恩台北雙連扶輪社與彰化溪湖扶輪社的支持與肯定，表示此次善款將投入於若竹兒生活照顧、特殊教育訓練及健康照護等相關服務，協助基金會穩定推動專業照顧工作，陪伴這些大孩子們在成長道路上一步步前行；林朋輝也特地回贈兩方扶輪社感謝狀，以表無限謝意。