台北雨勢不斷 大同區人行道塌陷變電箱倒塌

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市今天雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面的人行道上午塌陷，進而造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報相關單位，事發原因仍待後續調查。

警消上午10時41分獲報，稱位於大同區鄭州路的聯醫中興院區對面的變電箱倒塌，立即派員到場處理。

初查了解，現場是因人行道塌陷，造成變電箱位移倒塌，警方已在現場警戒，並通知台電公司等單位到場處理，實際事發原因仍待釐清。（編輯：黃名璽）1150610