台北雨天不無聊！搭捷運逛這6個室內景點：昭和懷舊街、侏羅紀公園、森林系打卡點太好拍

下雨天的台北，搭上捷運來場室內旅行吧！走進西門町的日藥本舖博物館，漫遊在昭和時代的懷舊街景拍好拍滿，還能到臺北典藏植物館，在綠意盎然的森林系空間中療癒放鬆；土銀展示館可和巨大的恐龍骨架來場「博物館驚魂夜」奇幻邂逅。肚子餓了前往遠百信義A13，感受復古台味美食街的懷舊氛圍，或是走進國立臺灣鐵道博物館，看可愛火車模型穿梭於時光隧道。最後，別忘了在臺北記憶倉庫嚐一口古蹟雞蛋糕，為這趟雨天捷運之旅畫下美好句點。

【台北搭捷運就能到的雨備景點】

西門町日藥本舖博物館

Photo Credits：misty_holic、stutandy

座落在台北西門町徒步區的日藥本舖博物館，是一處結合昭和復古風格與日系藥妝主題的特色觀光景點，走進館內會發現充滿昭和時代街道風情的小店，木造屋檐、霓虹招牌、懷舊看板和復古電車，這裡不只是購物商店，更像是一座能穿越時光的小型懷舊博物館，加上免費入場，拍照打卡超歡樂。

地址：台北市萬華區西寧南路83號

交通：捷運板南線「西門站」6號出口步行約3分鐘

臺北典藏植物園

Photo Credits：dotdot_0722、Ceri2ceri

這是座以「城市中的森林溫室」為概念的市內秘境，位在花博公園新生園區內，玻璃帷幕下的明亮溫室裡種滿熱帶與亞熱帶植物，各式觀葉植物與蕨類簇生其中，漫步其中就像置身在雨林，清新濕潤的空氣與綠意十分療癒。

地址：台北市中山區新生北路三段與民族東路口（花博新生園區內）

交通：捷運「圓山站」或「中山國小站」步行約10分鐘

台北土銀展示館

Photo Credits：Panyuchenn、tsade0114

沒想到台北車站附近會有這樣一處「台版侏羅紀公園」，巴洛克風格的老銀行建築變成孩子們的天堂，一樓挑高大廳的侏羅紀公園展區內，展示多具真實比例的恐龍化石複製股價，像是暴龍、劍龍、三角龍等，燈光和聲效營造出來的遠古氣氛，儼然是電影「博物館驚魂夜」的場景。

地址：台北市中正區館前路49號

交通：捷運台大醫院站步行約3分鐘

遠百信義A13

Photo Credits：livingintaipei2022、blue_sa_lrjz

天氣變涼，食欲也變得特別好，到百貨公司「信義A13」位在三樓的美食街打牙祭，不但有滷味、麵店、台菜、甜品等多樣選擇，以台灣懷舊文化為主題的美食街，就像是穿越到半個世紀前的台北街頭，天燈、騎樓、老看板、舊招牌等元素根本是座摩登復古攝影棚。

地址：遠百信義 A13 B3

交通：捷運市政府站或台北101/世貿站皆可抵達

台灣鐵道博物館

Photo Credits：peggy_987、828greatedward

鄰近北門站的台灣鐵道博物館，由日治時期的台北機廠修復再利用，以「保存台灣鐵道百年記憶」為主軸，展示蒸汽火車頭、柴油機車、檢修棚等富有歷史感與故事性的文物，包含老月台上的鐵軌、號誌燈都原貌搬過來，像是走入時空凝結的火車基地。

地址：台北市大同區延平北路一段

交通：靠近捷運北門站、台北車站

台北記憶倉庫

Photo Credits：pei_154

前身為日治時期的「專賣局松山菸廠辦公廳舍」的台北記憶倉庫，位在捷運北門旁的百年建築中，以「城市記憶」為主題，展示老照片、文創選物和期間限定的展覽，每個角落都流露著復古故事感，除了很好拍，外觀超可愛的古蹟建築造型雞蛋糕更是必吃名物，西門紅樓、北門、小火車等台北地標皆成為雞蛋糕的模樣，肯定要手機先享用囉！

地址：台北市中正區忠孝西路一段

交通：捷運 北門站步行約 1 分鐘

撰文者/ 妮可魯