台北電動升降桌推薦，客製化家具人體工學椅

長時間久坐辦公室容易造成肩頸僵硬、腰痠背痛，因此，能自由調整高度的電動升降桌獲得不少上班族青睞，現在也有愈來愈多公司與新屋主開始注重兼具實用與舒適的機能家具，希望打造更彈性、舒適的居家與工作空間，今天要為您介紹的是列於台北電動升降桌推薦名單的CAJA，他們的客製化電動升降桌與人體工學椅為工作與健康找到和平共存的解方。

CAJA成立於2023年，由兩位設計師Chris與Jeremy共同創立，品牌名稱取自他們的名字組合，諧音與韓文的가자（走吧）相同，希望顧客能與CAJA一起踏上舒適、健康與快樂的旅程。擁有電動升降桌代工經驗的他們，能依照使用者的生活習慣，打造能靈活調整高度、緩解工作疲勞的產品，讓電動升降桌不只出現在辦公室，也可轉變為茶几、邊桌或餐桌等家具。

創辦人認為，隨著外商公司如Google、Amazon進駐台灣，電動升降桌已成為外商辦公室的標準配備，近年來也有更多本土公司陸續增購電動升降桌，但這項產品並不只限於企業使用，家庭對電動家具的需求也逐漸增加，因此他們決定以使用者的角度出發，設計更多符合居家需求的產品，致力提升生活品質，這也是CAJA獲得台北電動升降桌推薦好口碑的原因。

台北電動升降桌推薦品牌CAJA主打電動升降桌、人體工學椅與相關周邊，皆能根據顧客的需求進行尺寸、顏色與材質的客製化設計，並帶來不同的使用效果。CAJA的電動升降桌採用穩定結構與記憶電動控制系統，能輕鬆調整高度，隨時保持身體的自然姿勢；人體工學椅則貼合脊椎曲線，協助減輕壓力、維持長時間專注，成為現代工作者健康辦公的新選擇。

未來，CAJA計畫持續拓展產品範圍，將電動家具概念延伸至更多生活場景，例如電動沙發與電動床，讓科技融入居家日常，帶來更多便利與舒適。若您正在尋找能改善姿勢、提升效率、融入空間的家具，那麼CAJA的電動升降桌、人體工學椅值得您一試，現在就點選以下連結，了解更多台北電動升降桌推薦資訊。

店家品牌名：CAJA

聯絡電話：0921597106

地址：新北市八里區文昌路128號

營業時間：週一至週日09:00-21:00預約制

官網：https://rink.cc/wu751

FB：https://rink.cc/afadz

