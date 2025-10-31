台北電器展搭普發萬元商機! 電視機破盤折11萬
民視新聞／綜合報導
今年的台北電器空調影音大展，以「超越雙11家電週年慶」為主題，集結全球百大品牌，超過萬款家電，搭上普發現金議題，挑戰市場最低價，搭配補助，電視機最多下殺11萬、洗衣機、電冰箱，也都有折到2萬多塊。
今年最後一檔台北電器展，周五盛大登場，副總統蕭美琴也逛起來，和廠商合影，搭上普發萬元商機，有廠商祭出，買日本製旗艦冰箱，送萬元電動沙發，滾筒洗衣機、吸塵器，也有優惠，還有廠商，擺出最新液晶電視、除濕機、空氣清淨機、吹風機搶普發商機。
更多民視新聞報導
商機上看15億! 台北3C電器開幕 420攤應有盡有
花蓮災民家電報銷! 業者大方送電器 總額逾600萬
總額逾1500萬! 電器業大方捐家電 中央接管後續發放
其他人也在看
川習會中美「戰術性停火」暫緩危機？郭正亮：中美大帳要到明年四月再算｜Yahoo《風向龍鳳配》
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行閉門會談，歷時約一小時四十分鐘。雙方就中美關稅休兵、出口管制與稀土出口等議題達成共識，此次會面為川普亞洲行（馬來西亞、日本、韓國）畫下重點，前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，川習釜山會談達成的所謂「共識」，本質上只是「戰術性停火」，並非新的架構。對於外界關注川習未談台灣議題，郭正亮直言，「我覺得四月會談，如果習近平講的概念叫『算大帳』，這當然就包括在內。」風向龍鳳配 ・ 12 小時前
週末轉涼最低19度 下週變天「這時間」雨區擴大
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」發文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天受「東北季風」影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部19至32度、南部1...CTWANT ・ 44 分鐘前
高習會僅30分鐘! 高市早苗喊話習近平：維持兩岸關係良好非常重要
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗10月31日與中國領導人習近平進行首次面對面會談，備受國際媒體關注。此次會晤在南韓慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）期間進行。會談中提及台灣，高市早苗向習近平強調，維持兩岸關係良好非常重要，是維護區域安定不可或缺的要素。 根據共同社報導，高市早苗會後告訴記者：「我們確認了日中之間進行多重溝通的重要性。正因為有許多懸而未決的問題，我希望能與習主席持續進行對話。」高市早苗透露，中方先提及台灣議題。她明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。 高市早苗與習近平的首次會面備受媒體關注。高市過去經常發表對中國的強硬言論，因此外界認為中國對她就任首相保持警戒，甚至習近平並沒有依慣例親自發賀電，而是由中國國務院總理李強代發。高市與習近平的會面，與她會見美國總統川普（Donald Trump）時完全不同。 習近平在場等待，高市帶著緊張神情走向習近平，習近平率先打招呼，兩人握手並合影。高市似乎試圖微笑，但表情略顯僵硬。日本媒體報導指出，高市早苗與習近平相見的畫面也在網路上引發討論，有網友評論：「氣氛超級緊張」、「新頭殼 ・ 52 分鐘前
輝達、北市拚春節前簽約 總部落腳T17、T18
輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安昨（31）日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新...聯合新聞網 ・ 1 小時前
服務業「最討厭聽到客人說什麼？」網點名一句話
服務業除了工作之外，還得面對形形色色的客人，難免會因為客人一句話影響到心情，對此有網友也好奇「最討厭客人說的一句話？」引來大票網友留言，在網上掀起熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 19 小時前
世界大賽／G6沒有退路！「他」會在牛棚待命 羅伯茲曝大谷翔平不登板
世界大賽G6道奇派上山本由伸掛帥先發，面對不能輸的壓力，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示此役會讓G7的先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在牛棚待命，至於大谷翔平則是預計不會登板。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
北市府護翡翠水庫 拒中央設置光電板
經濟部水利署在台南烏山頭水庫推動建置太陽光電設施，引發當地民眾疑慮。國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩也指出，中央連續3年發函希望在翡翠水庫設置光電板，疑要拿翡翠水庫當中央的光電績效；台北市長蔣萬安表示，依法不可以設置，市府絕對不會准；翡翠水庫管理局也強調，翡翠水庫依《都市計畫法》、《水利法》禁設太陽光電板。中時新聞網 ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 16 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前