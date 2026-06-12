台北電影獎首波6組頒獎人曝光 苗可麗反覆掙扎 接受挑戰 … 曾敬驊、徐若瑄、安心亞接力登台

2026年第28屆台北電影節頒獎典禮將於7月11日盛大登場，主辦單位今（12）日公布頒獎典禮主持人由演員苗可麗擔綱，同時公開首波6組頒獎嘉賓名單，橫跨影視及音樂圈世代，星光熠熠，為年度電影盛事再添亮點。

首度接下台北電影獎主持重任的苗可麗坦言，接到邀約時內心充滿震驚與不安，甚至一度懷疑自己是否有能力勝任。不過幾經思考後，她最終決定接受挑戰，而促使她點頭的關鍵，竟是近年對人生無常的深刻體悟。

苗可麗表示，過去一年來她持續學習接受生命中的各種安排，也提醒自己以感恩的心迎接每個機會。「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它。」她認為這次主持北影是人生劇本中重要的一章，也是難得的挑戰，因此選擇勇敢面對。

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為了迎接主持工作，苗可麗已開始回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，也觀摩不少優秀主持人的表現，希望從中吸取經驗。她坦言最大的壓力在於獨自撐起整場典禮，不僅要熟悉所有入圍作品與影人背景，還得思考如何在莊重與緊張的頒獎氛圍中，創造輕鬆流暢的節奏。對於典禮當天是否會有驚喜，她則幽默表示：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮吧！」目前的心情可說是「極度緊張，又感覺被愛」。

除了主持人話題十足，今年首波頒獎嘉賓陣容同樣令人期待。影展大使曾敬驊將與在電影《大濛》中飾演兄妹的方郁婷共同頒發最佳聲音設計與最佳新演員；以《死亡賭局》角逐最佳男主角的洪瑜鴻（春風），則將攜手上屆台北電影獎影帝萬洛・隆甘迦頒發最佳女主角獎。

以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉，將與監製徐若瑄共同揭曉最佳劇情長片大獎；林予晞與黃瀞怡（小薰）則將聯袂頒發最佳美術設計與最佳動畫片。電影《左撇子女孩》合作演出的蔡淑臻與黃鐙輝，負責揭曉最佳視覺效果及最佳男配角；安心亞則與同樣入圍最佳女配角的孫淑媚攜手頒發最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲獎項。

此外，延續歷年邀請演員擔任典禮配音的傳統，今年特別邀請去年以《破浪男女》奪下最佳新演員獎的梁湘華擔任典禮配音。她透露，事前不僅熟讀入圍名單，也反覆研究歷屆頒獎典禮配音員的語調與節奏，才真正體會專業配音工作的不容易。所幸典禮團隊鼓勵她保有自己的特色，以自然口條呈現即可，讓她逐漸放下壓力。

梁湘華感性表示，能夠透過聲音參與台北電影節，在北影歷史中留下屬於自己的一筆，對她而言意義非凡，也特別感謝過去老師的啟發與指導。

2026年第28屆台北電影節將於6月26日至7月7日舉行，放映地點包括臺北市中山堂、光點華山電影館及誠品電影院。影展選片指南將於6月13日登場，影展票券則於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，邀請影迷一同參與這場年度電影盛會。