台北電影節徵件開跑！ 賽制改革影片、新演員資格「這一點」嚴禁出錯

2026第28屆台北電影節將於6月26日隆重登場，招牌雙競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」今（6日）正式啟動徵件，本屆賽制迎來變革，新設「最佳原創電影歌曲」獎，表彰專為電影量身打造、且實際運用於影片中的原創歌曲作品；同時原「最佳配樂」獎調整為「最佳原創電影音樂」截止日期為3月20日。

此外，競賽資格認定亦從「完成時間」改以「台灣公開放映時間」為準，規定作品須未於2025年3月14日前在台公開放映。動畫片則新增資格定義，限定須以逐格或逐幀方式拍攝與製作完成之作品，以區隔不同動畫創作形式。

「最佳新演員」獎項則進一步補充相關條件，規定報名者未曾擔任過劇情長片主角或配角、未曾以劇情長片演出報名過台北電影獎最佳新演員獎項，亦未曾以短片演出入圍或獲得台北電影獎演員類獎項。

國際新導演競賽祭萬金獎勵 尋找全球影壇下一個奇蹟

長期深耕新銳動能的「國際新導演競賽」，今年同樣鎖定導演的首部或第二部劇情長片，將從全球數百部作品中精選10部入選，角逐高達1萬美元獎金的「最佳影片」大獎。

除了專業評審團獎項，現場亦設有「觀眾票選獎」與「台灣導演協會推薦獎」，不僅要拼專業認可，更要搶攻大眾點閱率與口碑，為全球新銳導演提供最具前瞻性的國際舞台。

行銷獎更名創意先行 5月15日揭曉入圍名單

今年會外賽「台灣電影行銷獎」正式更名為「台灣電影行銷創意獎」，旨在表彰如《乒乓男孩》《粽邪3》等優秀行銷案例背後的創意能量。第28屆台北電影節頒獎典禮預計於7月11日在中山堂舉行，入圍名單則將在5月15日正式開獎。相關報名資訊請見：https://www.taipeiff.taipei/tw/。



