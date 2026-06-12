台北電影節7月11日登場 苗可麗接主持棒

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記者周毓洵／臺北報導

2026第28屆台北電影獎頒獎典禮將於7月11日登場，主辦單位昨日正式公布主持人及首波6組頒獎嘉賓名單。其中，演員苗可麗首度接下台北電影節頒獎典禮主持重任，搭配橫跨不同世代與領域的豪華頒獎陣容，為典禮提前掀起話題。

首次擔任台北電影獎主持人的苗可麗坦言，接獲邀請時內心充滿恐懼與不可置信，但在歷經一番掙扎後，選擇接受挑戰。她表示，這一年期許自己學會臣服與接受，凡是來到身邊的機會都懷抱感恩並全力以赴，因此決定勇敢接下主持棒。她也形容這項任務是人生劇本中的重要篇章，相信自己能夠好好演繹。

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除了主持人備受關注，今年首波公布的6組頒獎嘉賓同樣星光熠熠。影展大使曾敬驊將攜手《大濛》演員方郁婷，頒發最佳聲音設計與最佳新演員；以《死亡賭局》入圍最佳男主角的洪瑜鴻（春風），則將與去年北影帝萬洛‧隆甘迦共同頒發最佳女主角。

苗可麗首度接下2026台北電影節頒獎典禮主持棒。（台北電影節提供）

翁倩玉將與Vivian徐若瑄共同揭曉最佳劇情長片。（台北電影節提供）

方郁婷將攜手曾敬驊頒發最佳聲音設計及最佳新演員獎項。（台北電影節提供）