台北電玩展多款人氣遊戲攤位有望送出虛寶與限定碼！試玩、舞台活動別錯過

隨著台北國際電玩展將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館登場，除了最新遊戲試玩與舞台活動外，「現場是否能拿到虛寶或限定兌換碼」也成為不少玩家關注焦點。根據目前已公布的參展資訊與歷年活動慣例，多款手機與線上遊戲攤位，以及部分大型 IP 舞台活動，都有機會透過試玩、互動任務或抽獎形式，提供虛寶或限定好禮。

手機與線上遊戲攤位 試玩互動高機率送虛寶

在手機與線上遊戲方面，《明日方舟：終末地》與《明日方舟》將於攤位 M108 聯合展出，提供雙遊戲區域體驗，根據官方公告，在現場集章、參與舞台活動等皆有周邊等可領，至於有沒有虛寶，得看有沒有加碼獎勵了。

官方有公告展會好禮（圖源：明日方舟終末地）

同樣備受玩家關注的長壽手遊《碧藍航線》，過去在實體活動中常設置活動任務或轉蛋券等獎勵機制。本次展出雖尚未正式公布虛寶內容，但建議玩家留意攤位現場的活動資訊牌或舞台活動獎勵說明。

此外，《少女前線2：追放》、《Kingshot》與《鳴潮》等熱門手機遊戲也將參展，這類作品通常會結合試玩挑戰、互動任務或掃碼活動，發放遊戲內虛寶或限定兌換碼，玩家可於現場向工作人員詢問當日活動與優惠內容。

大型 IP 與主機遊戲攤位 周邊與特典值得關注

在實機遊戲與大型 IP 攤位方面，任天堂（Nintendo）主打主機遊戲試玩與角色見面會，雖然大型主機攤位未必固定提供虛寶，但過往曾配合特定活動發放官方周邊或下載碼獎勵，仍值得關注官方公布的活動清單。

任天堂是這次電玩展最大攤（圖源：Nintendo）

傑仕登與 CAPCOM 攤位則展出多款熱門主機與 PC 遊戲，主機遊戲雖較少提供遊戲內虛寶，但現場仍可能規劃試玩獎勵、抽抽樂或限定周邊等互動活動。

舞台活動與官方抽獎 有機會拿到限定好禮

舞台活動同樣是獲得好禮的重要管道，《Garena 三角洲行動》舞台活動目前以實體周邊為主，但大型舞台互動或現場競賽，常會搭配小型虛寶或遊戲內道具作為獎項，參與活動有機會獲得限定贈品。

三角洲行動也有攤位活動（圖源：Garena）

官方抽獎活動方面，玩家持門票至玩家活動區登記，即可參加抽獎，有機會抽中 Nintendo Switch 2、PS5 等實體大獎；部分場次或活動亦可能搭配遊戲虛寶兌換碼，實際內容依現場公告為準。

參展玩家小提醒

想要不錯過任何虛寶或限定獎勵，建議玩家進場前先關注台北電玩展官方社群，有時會提前公布活動與領取方式；入場後也可主動詢問各遊戲攤位是否有虛寶或限量贈品，部分活動可能為未事先公開的快閃內容。同時別忘了留意舞台活動獎勵公告，不少遊戲廠商會將虛寶集中在特定時段的互動活動中發送。

台北電玩展期間活動密集，想拿好康的玩家，記得多試玩、多參與舞台活動，才能把限定虛寶與獎勵一次帶回家。