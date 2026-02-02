台北電玩展落幕！四天狂吸40萬人進場 突破近年紀錄

2026台北電玩展甫於週日落幕，四天展期吸引40萬人進場，突破近年紀錄。主辦單位提供



2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）於昨日（2/1）落幕，四天累積湧入近40萬人次，不僅玩家人潮突破近年紀錄，今年展出陣容更全面升級，各家攤位活動精彩、遊戲試玩機台滿座，再次寫下新篇章。2027年展期將於1月21至24日舉辦，主辦單位與玩家相約明年再見。

2026台北電玩展甫於週日落幕，四天展期吸引40萬人進場，突破近年紀錄。主辦單位提供

首兩日商務區與亞太遊戲高峰會，持續展現作為亞太地區遊戲產業樞紐的影響力，隨B2B展區規模擴大，共吸引43國高達2,100位商務人士參與，期間交流絡繹不絕、商談會議不斷；亞太遊戲高峰會推出兩大論壇舞台，共26場次的趨勢解析，涵蓋多元面向議題，從遊戲產業與AI科技出發，囊括最全面的產業資訊，帶領聽眾洞察產業翻轉的關鍵時刻，現場座無虛席，主辦單位強調，TGS舉辦至今年已24年，雖然已是「大學畢業」，但如同玩家們不斷升級遊戲設備，展覽也持續進化並充實活動內容，與全球業者攜手在每年第一檔的玩家盛會中，帶來更極致的沉浸體驗。

廣告 廣告

首兩日舉行的亞太遊戲高峰會，本次以「MAIN STAGE」、「AI STAGE」雙舞台承載26場次的演講座談，來自台灣、韓國、日本、加拿大、中國的產業界巨擘，深度探討遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技六大前瞻議題，帶來最獨特的產業觀察，其中有許多場次更開放現場提問環節，講者大方與聽眾直球對決，碰撞出全新的思考方向，除了台上演講精彩，台下也交流不斷，打造全新的產業論壇體驗，接收產業新知更能探索合作可能，顯見亞太遊戲高峰會的多元與產業指標地位。

2026台北電玩展甫於週日落幕，四天展期吸引40萬人進場，突破近年紀錄。主辦單位提供

而商務區隨著展出規模擴大，成功匯聚全球產業能量，共計吸引來自43國、超過2,100位商務參觀者到場，各國語言交融的會議交流，兩天密集進行近2,500場媒合商談，展現前所未有的商機活絡度。其中獨立遊戲開發團隊展示的「Indie Game Area」也成為全場焦點，除了交換開發行銷心得，更有國際發行商積極挖掘潛力新作，現場跨國合作提案與授權商談接連不斷，深度展現TGS作為亞太地區具影響力的B2B交流平台。

迎來展覽最後一天，一早就有大量玩家與家庭客接連進場，下午星光票時段同樣人潮滿滿，為回饋大家的熱情參與，各廠商紛紛祭出壓軸的重磅活動，並大方將好禮送出，其中由CAPCOM與傑仕登攜手舉辦的「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship」，共有6組獵人突破重重關卡，從140組預賽選手中脫穎而出，刺激熱血的決賽今日在舞台吹響號角，在遊戲製作人辻本良三與總監德田優也的見證下，最終由上屆冠軍組合「Monster Hunter Forever」頂住壓力一舉奪魁。

2026台北電玩展甫於週日落幕，四天展期吸引40萬人進場，突破近年紀錄。主辦單位提供

而台灣萬代南夢宮娛樂完美還原《艾爾登法環》的黃金樹，讓許多褪色者忍不住拿起手機狂拍，玩家期待已久終於上市的《CODE VEIN 噬血代碼 II》，遊戲總監吉村廣與製作人飯塚啓太也在今天登上特別舞台，親自挑戰頭目戰，展現作品魅力。

還有《碧藍航線》打造的艦船宿舍計畫，30個限量名額超快就被忠實玩家搶空，帶著滿滿的笑容與化身艦船少女的Coser一對一互動，格雷維蒂互動則有超萌的月夜貓現身，為仙境傳說系列最新作品《RO仙境傳說：世界之旅》帶來滿滿人氣，首次在台灣與玩家見面的《塵白禁域》推出的限量背包大受好評，幾乎展內處處可見玩家揹著輕鬆逛展，許多展場限定的周邊也幾乎都被搶購一空，顯見遊戲的超高人氣;由Game Source Entertainment (GSE)帶來，全球首度開放實機試玩的《星砂島》，療癒可愛的氛圍，備受親子族群喜愛，有許多家庭大手拉小手，一起打造虛擬世界中的家園。

TGS STAGE最後一天由任天堂帶來旗下3款熱門IP的遊戲同樂會，並邀請到超級亮眼的全明星陣容，包括由熊仔、阿樂、RJ、魯蛋、赤狐、阿民同台，在《卡比的馭天飛行者》的遊戲中組隊競速，而HowHow、RJ與鼻妹也一起體驗全新升級《集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition》的趣味。

2026台北電玩展甫於週日落幕，四天展期吸引40萬人進場，突破近年紀錄。主辦單位提供

電競品牌周邊廠商更在最後一天，推出幾乎是打到骨折的優惠，各類滿額贈活動再加碼放送，讓玩家買到失心瘋，讓每個人離開展場時都雙手、肩上背包全都滿滿當當，玩家紛紛直呼：「又好玩又有拿，來TGS真的是值回票價！」

由Smilegate STOVE獨家冠名贊助的Indie House獨立遊戲專區，今天也是人氣爆棚，不僅現場匯集大量試玩粉絲，社群平台上更是話題不斷，現場主題牆面貼滿了破千張心得便利貼，寫著滿滿的鼓勵及建議，開發者紛紛在閉展前認領、收藏屬於自己作品的紙條，其中不少玩家在心得中也提及國際獨立遊戲館，藉由TGS海外合作夥伴，讓許多與台灣相距遙遠的作品也能輕鬆體驗，讓玩家直呼「真的很新奇！」

桌遊樂園同樣人潮滿滿，各家廠商把握最後機會，祭出優惠折扣，將現場買氣拉到最高，許多玩家坦言「真的守不住錢包」，不僅各企業攤位熱鬧，公共體驗區也是桌桌客滿，有三五好友感受陣營桌遊，一邊屏氣凝神的勾心鬥角卻又忍不住偷笑，也有家長大手牽小手與孩子一起暢玩，全家人滿滿的笑容讓氣氛更顯溫馨。

2026台北電玩展甫於週日落幕，四天展期吸引40萬人進場，突破近年紀錄。主辦單位提供

更多太報報導

童子賢：全球貿易已被國際政治主導 台灣科技產業須步步為營

台北電玩展週四登場！Sony攜8款3A大作試玩、網銀「FunOne」生態系成焦點

農曆年前消費熱潮升溫 燦坤雙展齊發搶攻果粉與電玩族