台北電玩展起跑 3大亮點、參與人數再創高峰

台北電玩展起跑，展會三大亮點、參與人數再創高峰。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕2026台北國際電玩展從今天起至2月1日在台北南港展覽館1館盛大登場，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢表示，今年台北國際電玩展參與人數再創高峰，台北不只是友善的首都，也是數位產品技術發達的城市，台灣結合國際合作夥伴參與，使得這個展扮演台灣連結國際數位遊戲世界、促進多元交流的重要平台。

他也提到，此次台北國際電玩展有三大亮點。第一，台北國際電玩展是台灣最具國際規模的遊戲盛會，除有全球新品首發與大作齊聚，今年最受矚目的焦點莫過於日本任天堂帶來全新主機 Nintendo Switch 2 的展示，讓玩家能搶先體驗最新趨勢，同時，包含台灣萬代南夢宮娛樂、光榮特庫摩及傑仕登等指標性廠商，也展出多款首度在海外開放試玩的重磅作品，讓玩家能與全球最新趨勢零距離接軌。

廣告 廣告

第二，台北國際電玩展也是亞洲最大規模的獨立遊戲新創舞台，「Indie House」獨立遊戲專區今年共有23個國家地區、191組團隊參與，展出逾250款作品，規模為歷年之最，其中海外團隊占比超過6成，不僅展現了TGS作為開發者交流平台的高度吸引力，更透過與玩家的直接互動，協助新創團隊優化產品方向，拓展國際能見度。

第三，今年商務區移師一樓擴大舉辦、全面升級，本屆共有16國、101家業者參與，除智冠、GASH、大宇資等本土上市櫃大廠，更有「捷克國家館」與「泰國遊戲協會」組團參與，讓商務交流從亞太延伸至全球，預計兩天展期將促成超過2000場商務洽談，為台灣遊戲產業帶來更廣闊的國際商機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣

Costco這些肉品不建議買！投訴顧客尤其不喜歡這種牛肉 原因揭曉

強硬！美財長：南韓國會批准前美韓不存在關稅協議

47年來最慘！中鋼稅前虧損46.84億元 12月終結連8虧露曙光

