台北電玩展週四登場！Sony攜8款3A大作試玩、網銀「FunOne」生態系成焦點

索尼互動娛樂SIET此次攜手Acer Gaming進駐2026台北國際電玩展。SIET提供



亞太地區年度遊戲盛事「2026 台北國際電玩展（TGS）」將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館盛大登場。此次展覽不僅展示最前端的遊戲技術與軟硬體實力，更體現了從前端玩家體驗到後端支付生態的完整產業鏈布局，除了索尼互動娛樂（SIET）攜手 Acer Gaming展出包括《七大罪：Origin》在內的 8 款 3A 大作，網銀國際集團旗下「樂點（GASH）」也將同步對外公開「FunOne」泛娛樂支付生態系。

廣告 廣告

索尼互動娛樂（SIET）此次電玩展將攜手Acer Gaming，聯手打造大型體驗區，現場將開放8款熱門新作讓現場玩家試玩，包括首次公開試玩的繁體中文《七大罪：Origin》。網石遊戲公司表示，現場將設置3台PS5機台供玩家體驗，試玩版本將包含先前於G-STAR與東京電玩展展出的「故事模式」與「開放世界模式」，攤位現場也設有可愛的《宇宙機器人》場景拍照區，同時展出PlayStation x Wiggle Wiggle聯名商品。

【試玩遊戲一覽】

《七大罪：Origin》

《人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties》

《羊蹄山戰鬼》

《NBA 2K26》

《Resident Evil Requiem》

《仁王３》

《CODE VEIN 噬血代碼 II》

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》

【限量試玩贈品】

此次電玩展試玩《羊蹄山戰鬼》，即可獲得《羊蹄山戰鬼》御守，試玩《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》則可獲得《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》資料夾。除此之外，現場還舉辦多種精彩活動，前往報名並完成挑戰，就有機會獲得宇宙機器人周邊產品、PlayStation Store禮物卡500元等好禮，完成指定挑戰任務，還可參加攤位集章活動，完成指定集章數就可獲得抽獎機會，獎項包含PlayStation 5 Pro 30週年限定主機、Sony BRAVIA 4K智慧顯示器與各項遊戲周邊等豐富獎品。

PlayStation by Acer Gaming舞台活動。SIET提供

展覽另一端的B2B商務區，網銀國際集團旗下的「樂點（GASH）」則以「支付無界限」為核心，全面啟動旗下「FunOne」 系列服務，建構從金流到內容的完整商務循環，未來將致力於打破虛擬與實體消費界線，為使用者及合作夥伴創造更直覺、優質且實用的娛樂生活體驗。

GASH四大展出重點：

1. GASH與遊e卡：具備高穩定性的儲值技術與完整的實體及數位通路，除了能滿足玩家即時消費需求，更能協助廠商精準接觸核心族群並建立穩定的營收基礎。

2. FunOne Games：專注於提供流暢的跨裝置體驗，透過簡便的串接平台與全球在地化一鍵支付功能，讓遊戲內容能跨越國界並高效觸達目標受眾。

3. FunOne Tickies：專為熱門賽事與藝文演出設計，採用高效能伺服器架構以確保高流量下的購票順暢度，並結合行銷應用延伸票務服務的附加價值。

4. FunOne Points：作為生態系的紅利核心，可將儲值與活動參與轉化為實用點數，讓使用者自由兌換多元商品與票券，進而創造良性的消費循環。

GASH將於1月29日至30日參與2026台北國際電玩展，於台北南港展覽館一館1樓B2B商務區登場。網銀國際提供

網銀國際表示，未來將致力於打破虛擬與實體消費界線，透過整合集團內的泛娛樂資源，為使用者及合作夥伴創造更直覺且實用的娛樂生活體驗。

更多太報報導

他收通知「發票中1000元」慘噴1.6萬元 崩潰PO文警世！釣出一票苦主

石二鍋出包！豬肉貢丸「含雞」 大翔鐵板燒牛肉片摻「豬肉」

赴韓旅遊注意！南韓「黑心計程車」漫天喊價 外國客曝：下雪漲5倍