台北電玩展1/29起跑 超過500款遊戲登台

學生族、電玩黨注意，年度最大盛典「2026台北國際電玩展」來囉！活動將在明(29)天上場。今(2026)年總計超過500款遊戲登台，並提供逾百款尚未上市的新作開放試玩。民眾購票就能參加抽獎，有機會獲得任天堂SWITCH 2、SONY PS5 Slim、Steam Deck等熱門遊戲主機。

「2026台北國際電玩展」於1月29日至2月1日在南港展覽館1館開展，共有來自26個國家、399家業者參加，涵蓋橫跨主機、PC、行動裝置的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，高達500款遊戲參展。其中，日本大廠任天堂特別強化展覽內容，遊戲作品包括「卡比的馭天飛行者」、「瑪利歐賽車世界」、「Nintendo Today!」……等，並舉行角色見面會、試玩會等，讓粉絲在年節期間「玩遊戲過好年」。

代理發行商傑仕登釋出「Resident Evil Requiem」、「Monster Hunter Stories 3：命運雙龍」、「PRAGMATA」等，並首度開放海外試玩「超級槍彈辯駁２×２」。萬代南夢宮娛樂帶來「CODE VEIN 噬血代碼 II」、「艾爾登法環 褪色者版」、「我的英雄學院 無盡正義」、「勇者鬥惡龍VII Reimagined」等多款未上市的熱議作品。光榮特庫摩則有新作「仁王3」與首度公開試玩的「真・三國無雙2 with 猛將傳Remastered」。

「獨立遊戲區」有來自23個國家、191組團隊與發行商加入行列，匯集250款作品來台，代表作包含「活俠傳」、「文字遊戲世界」、「亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險」……等。「桌遊樂園」同樣火力全開，齊聚31家桌由企業與海內外工作室，作品突破80款為歷年最大規模，並有「寶可夢集換式卡牌遊戲」、「遊戲王」、「超人力霸王卡牌遊戲」、「Magic：The Gathering魔法風雲會」、「Disney Lorcana」等10款以上熱門IP人氣TCG。

現場購票全票為250元，持1月26日至2月3日往返台北的統聯車票，或出示Mitsui Shopping APP手機畫面、65歲以上長者、身心障礙者與陪同者，可用200元購入現場優待票，展覽日下午3點30分後入場可以買2人入場的250元星光套票。持票可在現場登記參加抽獎，有機會把Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation 5(Slim)數位版、Steam Deck 512GB等主機帶回家，也能到Mitsui Shopping Park LaLaport南港贈品處兌換100元折價券。

