台北電腦展結束 AI輔助醫療發展新竹登場
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導
圖：「2026新竹臺大分院智慧醫療研討會」吸引逾400名醫療、科技及產學研界代表參與。圖為新竹臺大分院洪冠予院長（前排右二）、譚慶鼎副院長（前排右一）與新竹科學園區管理局、臺大醫院及產業界代表合影，共同展現醫療與科技跨域合作成果／台大醫院新竹分院提供
新竹臺大分院於6月9日舉辦「2026新竹臺大分院智慧醫療研討會」，由新竹臺大分院主辦、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局協辦，聚焦人工智慧於臨床決策與醫院數位轉型之實務應用，吸引逾400名醫療院所人員、智慧醫療與科技產業代表及產學研究單位線上參與，共同探討智慧醫療發展趨勢與實務成果。
本次研討會內容涵蓋AI輔助疾病篩檢、風險預測、個人化治療建議、預後評估、病歷語音生成，以及智慧導覽服務與即時定位系統等多元議題，全面展現智慧醫療從臨床照護到院內流程管理的應用成果。活動中並分享多項實務導入經驗與成效，呈現智慧醫療於診斷決策與流程優化之具體效益，並凸顯醫療機構與科技產業跨域合作之關鍵價值。
新竹臺大分院洪冠予院長表示：「智慧醫療的發展，關鍵在於讓科技真正落實於臨床，回應第一線醫療需求。透過導入人工智慧與數位工具，不僅能協助醫療人員提升診斷效率與照護品質，也能有效減輕醫護在行政與流程作業上的負擔，讓專業回歸病人照護本質。本院將持續以臨床場域為核心，整合人工智慧、數據分析與數位科技，推動以病人為中心、品質導向的智慧醫療發展，打造兼具效率、安全與人本關懷的醫療服務體系。」
新竹科學園區管理局游靜秋副局長指出：「新竹科學園區具備完整的半導體、資通訊、生醫及人工智慧產業能量，是推動智慧醫療創新應用的重要基地。透過與新竹臺大分院等醫療機構合作，可促進科技研發成果與臨床需求接軌，加速智慧醫療解決方案落地驗證，並帶動園區廠商投入醫療科技應用，共同推進健康產業及智慧醫療生態系發展。」
新竹臺大分院譚慶鼎副院長表示：「人工智慧與數位科技導入醫療現場，已成為推動醫療轉型的重要關鍵。透過AI輔助臨床決策、優化流程管理並強化病人安全，不僅提升醫療效率，也改善整體就醫體驗。未來新竹臺大分院將持續深化智慧醫療發展，強化臨床實證基礎並拓展跨域合作，讓科技與醫療服務結合，持續提升整體醫療品質。」
研討會特別邀集產業界與臨床專家分享實務經驗。廣達電腦股份有限公司介紹AI於突發性耳聾臨床決策與個人化治療評估的應用成果；倍智醫電股份有限公司則分享AI於阻塞型睡眠呼吸中止症初步篩檢與風險預測的實務經驗，展現人工智慧協助提升診療精準度與效率的潛力。
在數位轉型成果方面，新竹臺大分院分享AI病歷語音生成、智慧導覽服務及即時定位系統等創新應用，協助減輕臨床行政負擔，提升醫療團隊工作效率，同時優化病人就醫流程與整體就醫體驗。新竹臺大分院表示，未來將結合新竹地區科技產業優勢，深化醫療與產業合作，推動智慧醫療落地，持續提升醫療品質與效率，打造創新且永續的醫療環境。
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