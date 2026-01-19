台北霞海城隍廟不只求姻緣還可以求財 原來有了「它」

即時中心／張英傑報導

大家都知道台北霞海城隍廟向來有著超高人氣，尤其是鄰國日本，甚至還有日本高校畢業旅行，會安排所謂的「拜月老」行程，帶著許多青春洋溢的女高中生來「求姻緣」，不過你知道嗎？廟方今年有著新想法，特地印製了「它」，讓你不只有可以求姻緣，還有機會被財神爺眷顧！













這本農民曆很不一樣！今（2026）年台北霞海城隍廟與中華文化總會合作推出「2026丙午馬年農民曆」，當代設計重新詮釋，充滿時尚感，意外受到年輕世代的好評，大家都爭相索取，讓已經超過20年沒印農民曆的廟方大感意外

這本農民曆外觀精心設計，以偏紅磚橘色為底，封面以「台灣島嶼」形狀延伸，發想出有稜有角的草原，還拆解單字「horse」的英文字母，象徵邁入馬年。

對於為什麼要印製這款很不一樣的農民曆，廟方有話要說。台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰向記者表示，很多地方都會印製農民曆發放給民眾，不過看農民曆的民眾越來越少，由於不想造成印刷後，沒人使用的浪費，所以很長時間都沒有製作農民曆。

吳孟寰說，這次在中華文化總會邀請下發放農民曆，內容結合如何拜月老、霞海城隍廟及文總年度活動等，吸引不少年輕人跟外國民眾領取，發放才2天就分享出600本，發出近超過千本後還需緊急加印，讓他很驚訝。

這本農民曆最大亮點是「辦公桌財神方位」！這本農民曆由青春生技工作室（WeatherFolk Studio）操刀，工作室由夫妻檔設計師Rosa Lee和Tseng lee組成。Rosa Lee向記者表示，傳統農民曆很重要功能，是為務農的人提供每日資訊，不過現今農民不是主要行業，內容上會更凸出所謂「住宅方位與辦公桌財神方位」等等，符合上班族需求，也添加「擇日術語註解」，讓人更了解安床、放水等詞彙。

最後，吳孟寰說，台北霞海城隍廟預定在除夕夜將限量發放「2026丙午馬年農民曆」，與民眾迎接農曆新年。





