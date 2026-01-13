台北青商會長交接 青年影響力傳承

台北青商會長交接，前行政院長蘇貞昌現身致詞。(台北青商會)

台北市國際青年商會於11日隆重舉行第69、70屆會長交接暨副會長、理監事宣誓就職典禮，席開百桌，並同步完成會員月會、台北青商參議會及OB聯誼會主席交接。典禮以「青年影響力・一步一腳印」為主題，象徵組織在穩健傳承中持續前行。





本次典禮由前行政院長蘇貞昌擔任監交人。蘇貞昌於致詞時表示，社會進步仰賴一代代青年持續承擔與投入，肯定青年在公共事務與社會發展中的關鍵角色。總統賴清德致賀電，台北市長蔣萬安亦以影片表達祝賀，多位中央與地方民代及市府官員到場觀禮。

典禮吸引來自日本、新加坡、韓國、蒙古等多地國際青年商會代表齊聚台北，展現台北青商深耕在地、接軌國際的組織能量。第69屆會長藍千皓任內推動多項大型活動，會員規模擴增，提升青商在社會的能見度。





第70屆會長胡襗洋正式接任，提出以行動累積影響力，未來將持續深化在地服務、拓展國際交流，推動青年在城市與國際舞台上發揮更具體的正向影響。