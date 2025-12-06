台北青年理想生活節 嗨翻北藝

台北市長蔣萬安（中）6日出席「2025台北青年理想生活節」活動開幕儀式，並和到場的青年朋友合影留念。（姚志平攝）

為鼓勵青年多元發展，台北市青年局在6、7日擴大舉辦「青年理想生活節」，除了集結青創市集、國際文化體驗及青年互動展演與主題特展，更邀請多組知名人氣樂團接力開唱，打造一場專屬於青年世代的年度生活盛典。市長蔣萬安表示，理想生活節首度從室內走到室外，重要是要讓所有年輕朋友盡情揮灑、盡情發揮。

「青年理想生活節」今年邁入第2屆，上屆在台北市青年局本部舉辦，今年擴大規模、從室內走向室外，選擇在士林區捷運劍潭站旁的台北表演藝術中心登場。

「青年理想生活節」今年首次推出「實驗舞台」，鼓勵青年勇敢上台，以饒舌、舞蹈、自彈自唱及樂器演奏等形式，展現獨特創意與舞台魅力，更邀請到8組知名樂團與藝人登台開唱。

蔣萬安在致詞時表示，今年理想生活節有許多的亮點，包括有年輕朋友創業團隊的創業市集，有8組大家喜歡的表演團體演出，也有實驗舞台讓年輕朋友展現自我。

蔣萬安細數，青年局成立1年多，推動多項青年亮點政策，包括「青年海外實習計畫」，攜手國際知名企業與機構，助台北青年站上國際舞台；「國際實習生計畫」邀請哈佛、普林斯頓、賓大、早稻田等世界頂尖學府學生來台，共同與台北青年市政見習，把世界帶進台北；「台北青年高峰會」則是邀請超過40座城市青年與產官學代表齊聚台北，打造國際交流新高度。

青年局長周羿希表示，看見愈來愈多年輕世代勇於跨域挑戰、探索新型態職涯，不僅為自己開拓多元機會，也正在共同形塑這個世代的價值樣貌。